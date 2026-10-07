Zápach linoucí se z digestoře lze odstranit také šetrně. Účinný postup se obejde bez agresivních chemických čističů

Přestože její funkcí je odsávat nepříjemné pachy, z dlouhodobého hlediska je může zachytávat. A pak dříve nebo později přestane digestoř správně sát. Ještě horší je, když
samotný odsavač vydává nepříjemné pachy. Pokud k tomu dojde, znamená to, že je třeba ho vyčistit ještě důkladněji. Je pravda, že údržba může být zdlouhavá a komplikovaná. Existují však přirozené způsoby, jak digestoř důkladně vyčistit a rychle zprovoznit. Zjistěte, jak správně čistit svůj odsavač pomocí těchto malých tipů. Rychlé čištění octem
Nepříjemné pachy jsou nejčastěji způsobeny skvrnami a zbytky jídla. Proto je nutné je zcela odstranit. Do mísy nalijte 1 litr horké vody a 1 šálek bílého octa. Poté vezměte
hadřík namočený v roztoku, vyždímejte ho a povrch otřete. Poté vše opláchněte vlhkým hadříkem a osušte dalším suchým hadříkem. Bílý ocet je základní složkou pro účinné čištění. Má dezinfekční, odmašťovací a deodorační vlastnosti, které se dokonale hodí k údržbě odsavače par. Čištění pomocí hrnce
Během přípravy pokrmů se všechny vůně vypařují a ulpívají na digestoři. Proto je nejlepší používat hrnkovou metodu. Naplňte hrnec jedním litrem vody a přilijte jeden šálek bílého octa.
Tekutinu zahřejte a přiveďte k varu. Pak můžete sporák vypnout. Teplem se roztok odpaří a ocet odstraní všechny nepříjemné pachy, které se na povrchu usadily.
Čištění pomocí sklenice
Napadlo vás někdy, že nepříjemné pachy můžete odstranit pomocí obyčejné sklenice? Naplňte sklenici octem a postavte ji na varnou desku. Tam ji nechte přes noc. V tomto případě se hodí
jakýkoli druh octa. Můžete použít bílý ocet, ale také jablečný nebo lihový ocet. Pokud jste to ještě nikdy nedělali, tento tip doporučujeme zejména proto, abyste se zbavili všech pachů ze smažených jídel, ale také z česneku a cibule. Fotografie: Freeimages Čištění vnitřku digestoře
Pokud jste dobře vyčistili vnější část odsavače par, ale zápach přesto nezmizel, je třeba zvážit vyčištění vnitřku. V tomto případě je nutné nejprve demontovat odsávací kryt.
Jedná se o časově náročnější postup, ale pokud máte možnost, je lepší věnovat nějaký čas důkladné dezinfekci odsavače par. Před mytím nezapomeňte odsavač par vypnout a odpojit ze zásuvky. Vždy se řiďte výrobními pokyny spotřebiče.
Jakmile je vše odpojeno, vezměte víko a vložte ho do mísy s horkou vodou a dvěma šálky octa. Ujistěte se, že
voda pokrývá celý povrch. Nechte ho asi 30 minut namočené, aby se tuk řádně rozpustil. Pokud je víčko stále mastné, můžete vyzkoušet tento trik.
Připravte roztok ze 2 šálků vody a 2 lžic jedlé sody. Dobře promíchejte, dokud se vše nerozpustí. Poté navlhčete houbu a povrch otřete. Tímto krokem odstraníte odolné skvrny.
Jedlá soda je efektivní čisticí prostředek s dezinfekčními a odmašťovacími účinky, který odstraní i odolné mastné skvrny. Vyjměte filtry a pokračujte v mytí vnitřku digestoře. Fotografie: Pixabay
Do mísy nalijte půl litru vody, 2 sklenice bílého octa a půl sklenice jedlé sody. Poté směs pomocí trychtýře nalijte do lahve s rozprašovačem. Roztok nastříkejte
na vnitřní plochy a nechte působit asi 20 minut. Nakonec vše otřete měkkou houbou a opláchněte vlhkým hadříkem. Vraťte všechny díly na místo. Uvidíte, že vaše digestoř bude zářit jako nikdy předtím! Čištění filtrů digestoře
Pro kompletní vyčištění odsavače par byste neměli zanedbávat filtry. Také je třeba je pečlivě čistit, protože právě
mezi těmito malými otvory se usazují nejtěžší skvrny. Doporučujeme, abyste se z opatrnosti seznámili s pokyny výrobce v brožuře nebo se obrátili na odborného technika, aby nedošlo k poškození filtrů.
Zdroj: Goodhousekeeping