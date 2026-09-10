Zanedbaný zásobník pračky může ukrývat nečekané riziko. Jeho pravidelnému čištění přitom většina lidí nevěnuje pozornost

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Zanedbaný zásobník pračky může ukrývat nečekané riziko. Jeho pravidelnému čištění přitom většina lidí nevěnuje pozornostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zásuvka pračky, do které se dává prášek, je velmi frekventované místo. Její čištění je ovšem snadné a stačí vám k tomu trik téměř primitivní.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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- Dotěrné mouchy lze z domácnosti vypudit bez nekonečného pronásledování. Jednoduchá metoda slibuje rychlý a účinný výsledek
- Poškrábané okenní sklo nemusí být automaticky určeno k výměně. Jemná poškození lze odstranit překvapivě snadným postupem
- Výslednou chuť česneku ovlivňuje způsob jeho zpracování před vařením. Běžných chyb se dopouštějí i zkušené hospodyňky
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