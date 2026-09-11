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Žampionová polévka, kterou jsem díky tchyni posunula na úplně jinou úroveň – 1 surovina navíc udělala neuvěřitelný rozdíl

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Stačí žampiony, hrst sušených hub a několik běžných surovin a vznikne voňavá polévka s výraznou houbovou chutí. Je jednoduchá, krémová a krásně zahřeje.
Žampionová polévka, kterou jsem díky tchyni posunula na úplně jinou úroveň – 1 surovina navíc udělala neuvěřitelný rozdíl

Žampionová polévka, kterou jsem díky tchyni posunula na úplně jinou úroveň – 1 surovina navíc udělala neuvěřitelný rozdíl

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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