Žampionová polévka, kterou jsem díky tchyni posunula na úplně jinou úroveň – 1 surovina navíc udělala neuvěřitelný rozdíl

Žampionová polévka nemusí být nudná ani tehdy, když ji vaříte z obyčejných žampionů z obchodu. Právě naopak. S malým trikem se z nenápadné polévky může stát voňavý a překvapivě výrazný chod, který si snadno získá místo mezi oblíbenými domácími recepty. A rozhodně k tomu není potřeba košík čerstvě nasbíraných hub.
Tím trikem jsou sušené houby. Jejich intenzivní vůně a chuť dokážou obyčejný základ proměnit mnohem víc, než by člověk čekal, a stačí k tomu opravdu malé množství. Ve spojení se žampiony vznikne příjemně výrazná houbová chuť, která připomene podzimní les, i když je venku léto a do lesa se zrovna nechystáte. Právě sušené houby se vyplatí mít ve spíži – nezaberou téměř žádné místo a dokážou zachránit nejeden recept, kterému chybí trochu výraznosti.
Polévka je díky bramborám sytější a smetana její chuť zjemní. Může proto posloužit jako samostatná večeře, ale stejně dobře se hodí jako první chod k hlavnímu jídlu. Na talíři ji stačí doplnit trochou čerstvých bylinek a máte před sebou domácí polévku, která působí mnohem slavnostněji, než napovídá její jednoduchý základ.
A právě v tom je její kouzlo. Není potřeba shánět vzácné suroviny ani čekat na houbařskou sezonu. Stačí sáhnout po žampionech, které jsou dostupné po celý rok, a přidat k nim hrst sušených hub. Výsledek překvapí plnější chutí a vůní, která dokáže přivolat vzpomínku na lesní cestu i do úplně obyčejné kuchyně.
Sušené houby lehce propláchněte a zalijte asi 250 ml teplé vody. Nechte je přibližně 30 minut namáčet, aby změkly a uvolnily svou výraznou chuť. Poté houby vyjměte, vodu přeceďte přes jemné sítko a uschovejte ji na později.
Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky nebo menší kousky. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, mrkev, petržel a brambory oloupejte a nakrájejte na menší kostičky. Sušené houby nakrájejte na menší kousky, aby se v polévce dobře jedly.
V hrnci rozpusťte polovinu másla a na mírném ohni na něm nechte zesklovatět cibuli. Přidejte nakrájenou mrkev, petržel a brambory a několik minut vše společně restujte. Poté zalijte zeleninovým vývarem a přidejte bobkové listy a nové koření.
Do hrnce přidejte nakrájené sušené houby a přilijte přecezený výluh z jejich namáčení. Polévku přiveďte k varu a poté ji vařte na mírném ohni přibližně 15 minut. Zelenina by měla začít měknout, ale ještě nemusí být úplně hotová.
Ve velké pánvi rozehřejte zbývající máslo a přidejte nakrájené žampiony. Restujte je na středně vysokém až vyšším ohni, dokud se z nich neodpaří uvolněná voda a nezačnou zlátnout.
Opečené žampiony přidejte do polévky a vše společně vařte dalších 10 minut. Ochutnejte, zda jsou brambory a kořenová zelenina dostatečně měkké. Pokud je potřeba, polévku ještě chvíli povařte.
Smetanu nalijte do hrnku a postupně do ní vmíchejte několik lžic horké polévky. Tím ji zahřejete a při přidání do hrnce se tolik nesrazí. Smetanovou směs za stálého míchání vlijte do polévky a už ji prudce nevařte.
Polévku podle chuti osolte a opepřete. Nechte ji ještě 2–3 minuty prohřát na mírném ohni, ale nepřivádějte ji k prudkému varu. Před podáváním vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření.
Horkou polévku rozdělte do talířů a posypte čerstvým koprem, pažitkou nebo nasekanou petrželkou. Bylinky dodají krémové polévce svěžest a zvýrazní její houbovou vůni. Podávejte nejlépe ihned.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová