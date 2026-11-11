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Zamlžená okna: Co prozrazují o vzduchu a vlhkosti v domácnosti

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Dennívýzva
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Stává se vám, že zkrátka po ránu odhrnete závěsy a místo čirého skla vás přivítají kapky vody na oknech? Občasné zamlžení nemusí znamenat problém, pokud se ale opakuje každý den, může upozorňovat na přílišnou vlhkost v domácnosti nebo nedostatečné větrání. Právě okna dokážou nenápadně napovědět, co se v bytě děje během noci.
okno

okno

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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