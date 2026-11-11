Zamlžená okna: Co prozrazují o vzduchu a vlhkosti v domácnosti

Stává se vám, že zkrátka po ránu odhrnete závěsy a místo čirého skla vás přivítají kapky vody na oknech? Občasné zamlžení nemusí znamenat problém, pokud se ale opakuje každý den, může upozorňovat na přílišnou vlhkost v domácnosti nebo nedostatečné větrání. Právě okna dokážou nenápadně napovědět, co se v bytě děje během noci.
Proč se voda objevuje právě na oknech
Když teplý vzduch obsahující vodní páru narazí na chladné sklo, ochladí se a část vlhkosti se změní na drobné kapky. V noci k tomu přispívá nižší venkovní teplota, zavřená okna i dveře a také dýchání spících osob. Vlhkost se postupně hromadí, zejména v ložnici, kde se během několika hodin téměř nevětrá.
Jednorázové zamlžení proto není důvodem k obavám. Jestliže však voda pravidelně stéká po skle až na parapet, je vhodné zbystřit. Dlouhodobě vlhké okolí oken totiž vytváří příznivé podmínky pro vznik plísní, a to především v rozích rámů a za závěsy.
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Kdy okna upozorňují na přílišnou vlhkost
Důležitá není jen samotná voda na skle, ale také její množství a místo výskytu. Pokud se okna zamlžují každé ráno, přestože doma běžně topíte, může být příčinou vysoká relativní vlhkost. Orientačně se v obytných místnostech doporučuje udržovat ji přibližně mezi 40 a 60 %.
Pomoci může obyčejný vlhkoměr. Díky němu zjistíte, zda je problém skutečně ve vlhkosti, nebo zda se na skle sráží voda především kvůli jeho nízké povrchové teplotě. Jestliže se kapky objevují mezi skly izolačního okna, může jít o závadu těsnění a situaci je vhodné konzultovat s odborníkem.
Jednoduchý ranní návyk, který pomůže
Místo dlouhodobě pootevřené ventilačky zkuste ráno na několik minut otevřít okna dokořán a intenzivně vyvětrat. Vzduch se rychle vymění, aniž by se zbytečně ochladily stěny a nábytek. Vodu ze skla a parapetu potom setřete suchým hadříkem, aby se vlhkost nedostávala do rámů. Při vaření používejte pokličky a digestoř, po sprchování odvětrejte koupelnu a nesušte prádlo bez dostatečného větrání. Nábytek také neumisťujte těsně před chladné venkovní stěny, kde může vzduch špatně proudit.
Foto: Pixabay
Vyzkoušejte jednoduchý ranní test, který spočívá v tom, že budete sledovat několik dní, zda se okna zamlžují jen v ložnici, nebo v celém bytě. První případ může souviset hlavně s nočním dýcháním a chladným sklem, druhý spíše s celkovou vlhkostí či nedostatečnou výměnou vzduchu. Pravidelné sledování oken vám tak může pomoci odhalit problém dříve, než se objeví nepříjemný zápach nebo tmavé skvrny plísně.
Zdroj: autorka, https://www.centrum.cz/clanek/rosi-se-vam-po-ranu-okna-jedna-casta-chyba-v-domacnosti-muze-problem-jeste-zhorsovat-314658
Náhledové foto: Pixabay
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