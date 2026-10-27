Zaměstnanec přišel o 10 minut později a šéf mu chtěl strhnout 500 korun. Mnoho lidí se nechá nachytat

Rozdíl je patrný právě na desetiminutovém zpoždění. Pokud zaměstnanec bez omluvitelného důvodu nepracoval, nemusí mu za tuto část pracovní doby vzniknout nárok na mzdu. To však neopravňuje vedoucího přidat k chybějící odměně ještě paušální sankci 500 korun. Rozhodující je skutečný právní důvod každé změny výplaty.
Neodpracovaný čas není sazebník pokut
Mzda zaměstnanci náleží za vykonanou práci. Při neomluvené absenci proto může mít neodpracovaný čas dopad na její výši, ale odpovídající výpočet se musí odvíjet od systému odměňování a evidence pracovní doby. Nelze automaticky označit libovolnou odečtenou částku za cenu deseti minut.
Ne každý pozdní příchod navíc znamená neomluvené porušení povinnosti. Nejdříve je nutné posoudit důvod, případnou překážku v práci, způsob jejího oznámení a doložení. Zaměstnanec by měl zaměstnavatele o problému informovat bez zbytečného odkladu. Samotné zpoždění v docházkovém systému ještě nevysvětluje všechny okolnosti.
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Ani vnitřní předpis zákaz peněžitého postihu nezruší
Podle § 346b zákoníku práce nelze peněžní postih za porušení pracovních povinností zaměstnanci ukládat ani jej po něm požadovat. Zaměstnavatel se tomuto zákazu nevyhne tím, že pokutu předem zapíše do pracovního řádu nebo ji nechá zaměstnance odsouhlasit. Pro náhradu škody platí vlastní zákonné podmínky, nikoli automatický ceník pozdních příchodů.
Jestliže firma tvrdí, že zpožděním vznikla škoda, musí řešit její skutečný vznik a odpovědnost zaměstnance. Ani takový požadavek sám neopravňuje k jednostranné srážce ze mzdy. MPSV výslovně uvádí, že srážky k náhradě škody jsou možné jen na základě dohody o srážkách. S kontrolou jednotlivých údajů pomůže i náš článek o rozdílu mezi čistou výplatou a základem pro důchodové pojištění.
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Opakovaná zpoždění mohou mít jiné následky
Zákaz finančních pokut neznamená, že zaměstnavatel musí porušování povinností tolerovat. Může zaměstnance upozornit a při splnění zákonných podmínek přistoupit k pracovněprávním opatřením. U soustavného méně závažného porušování je pro výpověď významné předchozí písemné upozornění; závažnost a okolnosti nelze určit jen počtem minut.
Pokud se ve výplatě objeví sporný zásah, pomůže vyžádat si rozpis výpočtu a jeho důvod. Doklady o docházce, oznámené překážce i komunikaci s vedoucím mohou vysvětlit, co bylo skutečně odečteno. Podnět inspekci práce může vést ke kontrole, samotné přiznání sporné peněžité pohledávky zaměstnanci je však věcí soudu.
MPSV, zakonyprolidi.cz