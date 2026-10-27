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Zaměstnanec přišel o 10 minut později a šéf mu chtěl strhnout 500 korun. Mnoho lidí se nechá nachytat

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Zaměstnavatel nemůže běžný pozdní příchod vyřešit libovolnou peněžitou pokutou. Zákoník práce mu zakazuje ukládat za porušení pracovních povinností peněžní postihy. Jinou otázkou je mzda za skutečně neodpracovanou dobu a případná odpovědnost za prokázanou škodu. Situace z titulku je modelová, nikoli doložená výpověď konkrétního zaměstnance.
Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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