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Zámek Uherčice býval chloubou jižní Moravy. Pak v jeho sálech bydleli brigádníci a v jízdárně se vykrmovala telata

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Rozlehlý uherčický zámek dříve patřil k chloubám Moravy, pak ale zažil drtivý pád. Záchrana zdevastované památky ukrývá překvapivé zvraty a obrovské nasazení.
Zámek Uherčice

Zámek Uherčice

Zdroj: FOTO:Miloš Hlávka (talk) 14:39, 10 September 2008 (UTC), Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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