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Zámek Lemberk sloužil za sedmileté války jako lazaret. Pod jeho zdmi leží stovky vojáků a psi dodnes odmítají vejít do kaple

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Roku 1758 se Bajkový sál zámku Lemberk změnil v polní lazaret. Za jediný měsíc tu zemřelo 1 100 vojáků. Dodnes se tu vypráví o místech, kam psi nechtějí vkročit.
Zámek Lemberk sloužil za sedmileté války jako lazaret. Pod jeho zdmi leží stovky vojáků a psi dodnes odmítají vejít do kaple

Zámek Lemberk sloužil za sedmileté války jako lazaret. Pod jeho zdmi leží stovky vojáků a psi dodnes odmítají vejít do kaple

Zdroj: Foto: R.D. - Rolf-Dresden / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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