Zámek Duchcov: Poslední roky života zde prožil Casanova. Pohnuté události 20. století zasadily sídlu nevratné rány

Bývalé renesanční sídlo na severu Čech dodnes poutá pozornost díky osudům svých někdejších obyvatel. Italský dobrodruh Giacomo Casanova prožil na zámku Duchcov posledních třináct let svého života a v tichu místní knihovny se věnoval sepisování pamětí. Dlouhá staletí budované panství zažilo časy největšího lesku za vlády vlivného rodu Valdštejnů, avšak pohnuté události dvacátého století mu přinesly nevratné rány.
Život v zámecké knihovně
Světem protřelý milovník žen nalezl na severočeském panství překvapivě klidné zázemí pro podzim svého bouřlivého života plného cestování. Hrabě Josef Karel Emanuel z Valdštejna mu nabídl lukrativní místo společníka a správce rozsáhlé knižní sbírky, což stárnoucímu muži poskytlo tolik potřebné existenční jistoty. Světoznámý Ital obýval útulné pokoje v takzvaném biliárovém křídle a veškerý volný čas trávil především pilnou literární prací na svých pamětech. Místní pobyt mu ztrpčovaly pouze časté malicherné spory se zámeckým personálem, který cizokrajného hosta nikdy plně nerespektoval a dával mu najevo svou nelibost.
V 18. a 19. století to na panství žilo mimořádně čilým ruchem, který těžil z velkého rozmachu nedalekých teplických lázní. Majitelé si pro své vzácné návštěvy s oblibou chystali velkolepé bankety, populární divadelní představení i rozverné pastýřské hry přímo v kulisách udržovaného francouzského parku.
Na zámku se tak běžně potkávala tehdejší evropská elita. Po chodbách se procházeli hudební velikáni jako Ludwig van Beethoven s Fryderykem Chopinem nebo spisovatelé Johann Wolfgang von Goethe s Friedrichem Schillerem. Pozvání do této vybrané společnosti navíc neodmítl ani ruský car Alexandr I. či rakouský kancléř Metternich s doprovodem vlivných vojenských velitelů.
Doba architektonického rozkvětu
Původní gotickou tvrz Kaplířů ze Sulevic sice Lobkovicové dříve přestavěli do renesanční podoby. Současnou pětikřídlou tvář však vtiskli budovám až následní valdštejnští majitelé. Jan Bedřich z Valdštejna pozval na sever Čech uznávaného architekta Jeana Baptiste Matheye a společně odstartovali mimořádně velkorysou barokní proměnu celého areálu. Pozdější klasicistní úpravy zasáhly především vnější fasády. Původně přísně symetrická francouzská zahrada plynule přešla v uvolněnější anglický park plný romantických zákoutí s tekoucí vodou.
Těžké rány dvacátého století
Konec druhé světové války bohužel přinesl rodovému majetku zcela nenahraditelné ztráty bezprostředně spojené s přítomností ruské osvobozovací armády. V samotném závěru ničivého válečného konfliktu desátého května vypukl fatální požár v přilehlém kostele Zvěstování Panny Marie, který rychle pohltil veškeré cenné historické vybavení.
Plameny během chvíle proměnily v popel nádherné obrazy Václava Vavřince Reinera i vzácné Braunovy sochy a tomuto ničivému živlu unikla pouze rodová kaple s kryptou obsahující ostatky osmi členů valdštejnského rodu. Tato smutná tragédie odstartovala další sérii nešťastných událostí, jež měly velmi brzy poznamenat i zbytek pečlivě budovaného architektonického komplexu.
V polovině 50. let 20. století musela významná část historického parku s cennými vzrostlými stromy ustoupit plánované povrchové těžbě hnědého uhlí. Kvůli nově objeveným ložiskům nerostných surovin úřady nekompromisně nařídily odstřel barokního špitálu a přilehlého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odborníci dokázali těsně před demolicí zachránit unikátní Reinerovu fresku. Po dlouhých letech ji bezpečně osadili do nově postaveného betonového pavilonu v rekultivované části zámecké zahrady. Z původních bohatých porostů přežily nešetrnou průmyslovou éru pouze ojedinělé staré duby a košaté platany. Ty nyní v rozlehlém areálu doplňuje zcela nová a mnohem mladší výsadba.
Dnešní možnosti prohlídky
Národní památkový ústav postupně navrací kdysi těžce poničenému sídlu punc důstojné šlechtické rezidence a zpřístupňuje veřejnosti pečlivě zrestaurované historické prostory. Zájemci tak mohou nahlédnout do soukromých apartmánů hraběcí rodiny vybavených luxusním dobovým mobiliářem nebo obdivovat rozsáhlé umělecké sbírky plné vzácného porcelánu a pečlivě chráněných antických vykopávek.
Speciální prohlídková trasa provádí hosty nově zrekonstruovaným biliárovým křídlem, kde se nachází autentická pracovna a ložnice slavného italského svůdníka. Ústav pro klasickou archeologii navíc obohatil přízemní prostory o velmi atraktivní výstavu historických odlitků antických soch zasazených do náznakově obnovené divadelní scény.
Brány zámku se dychtivým turistům otevírají od dubna do října a rodiny s menšími dětmi jistě rády využijí zkrácený vyhlídkový okruh naplánovaný přes ty nejzajímavější sály. Dospělí zaplatí za vstupenku na základní valdštejnskou trasu sto osmdesát korun. Zvýhodněné vstupné pro seniory a mládež vychází na sto čtyřicet korun a všechny děti do pěti let mají vstup zcela zdarma. Prohlídka místností spojených se slavným italským knihovníkem stojí cenově velmi podobně a handicapovaní návštěvníci mohou bezbariérově prozkoumat přízemní expozice i samotné prosluněné zámecké nádvoří.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, cs.wikipedia, zamek-duchcov.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba).