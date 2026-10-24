Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zámek Duchcov: Poslední roky života zde prožil Casanova. Pohnuté události 20. století zasadily sídlu nevratné rány

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Severočeský zámek Duchcov poskytl útočiště proslulému italskému svůdníkovi. Honosné šlechtické sídlo ovšem postihla série velmi nešťastných událostí.
Zámek Duchcov

Zámek Duchcov

Zdroj: FOTO:Miloslav Rejha, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:53

Reklama
Další články z Výletárium
Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel
Seriál Velké sedlo se kromě Kružberku natáčel také na dalších vodních nádržích. Hotel Proletář po rekonstrukci vyhořel
Moravský Helfštýn patří k největším hradům Evropy. Nádvoří ukrývá čertovu studnu
Moravský Helfštýn patří k největším hradům Evropy. Nádvoří ukrývá čertovu studnu

Rozlehlý moravský hrad Helfštýn prošel unikátní architektonickou obnovou. Prosklený renesanční palác plný...

Kde se natáčelo Slovácko sa nesúdí: Hospoda přišla o uličku, štáb obsadil Petrov a Kača bydlela ve Svatobořicích
Kde se natáčelo Slovácko sa nesúdí: Hospoda přišla o uličku, štáb obsadil Petrov a Kača bydlela ve Svatobořicích

Seriál Slovácko sa nesúdí ukázal krásu reálných moravských vesnic i vinných sklepů. Tvůrci během natáčení...

Zlaté smetí a spící vojsko. Jak vznikla blanická legenda
Zlaté smetí a spící vojsko. Jak vznikla blanická legenda

Velký Blaník proslul legendou o spících rytířích, kteří čekají na záchranu národa. Hora však nabízí i...

Kde se natáčel Metráček: Areál pro lehkoatletické závody vystřídala v Rožnově pod Radhoštěm továrna
Kde se natáčel Metráček: Areál pro lehkoatletické závody vystřídala v Rožnově pod Radhoštěm továrna

Rodinný film Metráček zavedl filmový štáb do domovského města Příbor. Lehkoatletické sportovní závody...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.