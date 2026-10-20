Žaludeční vředy nezpůsobuje stres, ale bakterie, která si kolem sebe vytváří chemický štít. Medicína to uznala až po 20 letech sporů

Roku 1984 v australském Perthu vypil mladý lékař Barry Marshall kulturu bakterií, které jeho kolega, patolog Robin Warren, opakovaně nacházel ve sliznici nemocných žaludků. Během několika dní se u něj rozvinula gastritida. Sebeexperiment měl dokázat to, čemu odborná veřejnost odmítala uvěřit: žaludeční potíže mohou mít infekční původ. Od první společné publikace v roce 1983 po Nobelovu cenu v roce 2005 uplynulo víc než dvacet let. Celou tu dobu se část medicíny učila přeskládat svou léčebnou logiku. Místo doživotního tlumení kyseliny a rad „hlavně se nerozčilujte“ dnes lékaři hledají konkrétního mikroba a cíleně ho odstraňují.
Stres, kyselina a mléčná dieta: dogma, které vydrželo desetiletí
Ještě začátkem 80. let platilo v učebnicích jednoduché schéma. Vřed vzniká, když kyselina rozleptá sliznici. Příčiny přitom lékaři hledali ve stresu, nevhodné stravě a kouření. Podle bulletinu
CDC MMWR se právě tyto faktory před rokem 1983 považovaly za hlavní příčiny. Léčba podle toho vypadala: šetřící dieta, klid, léky snižující kyselost. Když vřed po jejich vysazení znovu propukl, pacient je bral dál. Klidně roky.
Warren si mezitím pod mikroskopem všímal zakřivených tyčinek přilepených k žaludečnímu epitelu. Jeho pozorování narazilo na pevné přesvědčení, že v tak kyselém prostředí žádná bakterie dlouho nevydrží. Kritici navíc namítali, že souvislost ještě neprokazuje příčinu. Bakterie se do poškozené sliznice přece mohla dostat až dodatečně. Konkrétní jména odpůrců zdroje neuvádějí. Šlo spíš o tlak celého oboru, opřený o léta praxe a dobře fungující obchod s léky na kyselost.
Obrat přicházel postupně. Marshallův pokus z roku 1984 dodal dramatický důkaz, klinické studie pak doplnily ten pomalejší a průkaznější. V roce 1994 doporučily americké Národní instituty zdraví (NIH) antibiotickou léčbu u vředů s prokázanou infekcí. Ve stejném roce zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny bakterii mezi lidské karcinogeny. Definitivní tečkou se v roce 2005 stala Nobelova cena za fyziologii a lékařství. Z kacířské hypotézy se mezitím stal standard, podle kterého se dnes postupuje v ordinacích po celém světě.
Chemický štít Helicobacteru: jak mikrob přežije v lázni z kyseliny
Žaludeční šťáva patří k nejagresivnějším prostředím lidského těla. Většinu bakterií spolehlivě zahubí. Helicobacter pylori si proto nosí vlastní ochranu.
Klíčem je enzym ureáza. Bakterie s jeho pomocí štěpí močovinu, která se v žaludku přirozeně vyskytuje. Vznikají z ní zásadité látky, hlavně amoniak a amonné sloučeniny, a také hydrogenuhličitan, který funguje jako pufr. Výsledkem je drobná kapsa se zvýšeným pH, oblak neutralizace kolem každé buňky. Americký Národní onkologický institut (NCI) zdůrazňuje, že bakterie upravuje kyselost jen ve svém bezprostředním okolí, celý žaludek zůstává kyselý.
K chemii přidává mikrob i mechaniku:
zavrtává se do hlenové vrstvy, která sliznici kryje a kyselinu k ní pouští jen omezeně, přichycuje se k buňkám sliznice, takže ho pohyb žaludku jen tak nevypláchne, uniká části imunitní obrany, a proto infekce často přetrvává desítky let.
Dlouhodobý zánět pak oslabuje sliznici a otevírá cestu vředům. Současné přehledy NIH i Mayo Clinic označují H. pylori a dlouhodobé užívání protizánětlivých léků typu ibuprofenu za dvě nejčastější příčiny peptického vředu. Stres v tomto obrazu zůstává, jen v jiné roli. Podle Mayo Clinic ani nervy, ani kořeněná jídla vřed nevyvolají. Mohou však zhoršit to, jak bolestivě ho člověk prožívá.
Helicobacter pylori v Česku: kdo ho nosí a jak se k testu dostat
Celosvětově se odhaduje, že bakterii mají zhruba dvě třetiny lidí. Česko na tom je výrazně lépe a čísla dál klesají. Reprezentativní šetření zachytilo pokles prevalence ze 41,7 % v roce 2001 na 23,5 % v roce 2011. Mezi dětmi do 15 let bylo infikováno 4,8 %, tedy necelá dvacetina. Novější celopopulační údaj chybí, takže necelá čtvrtina z roku 2011 zůstává posledním spolehlivým odhadem.
K nákaze dochází většinou už v dětství. Bakterie se mezi lidmi přenáší slinami, stolicí či zvratky a také kontaminovanou vodou nebo jídlem. Vyplatí se proto mytí rukou, čistá voda a opatrnost tam, kde hygiena pokulhává. Že roli hraje i domácnost, naznačuje studie citovaná NCI: když se léčili všichni infikovaní členové rodiny, byl pacient po devíti měsících méně často znovu pozitivní.
K testu by měly vést vleklé nebo vracející se obtíže: pálení či bolest v nadbřišku, zvlášť nalačno nebo v noci, časný pocit sytosti, plnost, nevolnost, nadýmání a říhání. Okamžitou pomoc vyžaduje černá dehtovitá stolice, krev ve zvratcích nebo zvratky připomínající kávovou sedlinu, prudká trvalá bolest břicha, mdloby či zrychlený tep.
Podle doporučeného postupu, který vydala
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, vypadá cesta k diagnóze takto:
Vyšetření Kdo ho indikuje s úhradou Hodí se ke kontrole po léčbě? Krevní serologie (ELISA) praktický lékař ne Antigen ve stolici praktický lékař ano Dechový test s 13C-ureou specialista ano
Gastroenterolog přebírá endoskopii, odběr vzorků a komplikovanější případy. Kontrolní test má smysl nejdříve čtyři týdny po dobrání antibiotik a dva týdny po vysazení léků snižujících kyselost. Dřív by mohl ukázat falešně negativní výsledek.
Antibiotika proti Helicobacteru: česká čísla úspěšnosti a kde končí klikva s manukou
Léčba stojí na kombinaci několika antibiotik a inhibitoru protonové pumpy, případně bismutu. Česká gastroenterologická společnost ji doporučuje ve všech stadiích vředové choroby žaludku a dvanáctníku, dále u žaludečního MALT lymfomu, po operaci karcinomu žaludku a u příbuzných prvního stupně pacientů s rakovinou žaludku. Plošné testování celé populace doporučení nepodporuje.
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Gastroenterologie a hepatologie. Nejčastěji předepisovanou kombinací byla trojkombinace léku na kyselost s amoxicilinem a klarithromycinem. Celková úspěšnost první linie dosáhla 85 %, tedy pod žádoucí hranicí 90 %. Lépe dopadly desetidenní sekvenční léčba a čtrnáctidenní souběžná čtyřkombinace, které v analyzovaném souboru vyléčily 96 až 97 % pacientů. Americká gastroenterologická kolej ve svých doporučeních z roku 2024 kvůli narůstající rezistenci upřednostňuje čtrnáctidenní bismutovou čtyřkombinaci a klarithromycinovou trojkombinaci bez ověřené citlivosti nedoporučuje. Podle nás tu česká praxe dostává jasný signál: méně rutiny, víc přizpůsobení místní rezistenci.
Odměna přesahuje zahojený vřed. Úspěšná eradikace snižuje pravděpodobnost jeho návratu a v rizikových skupinách i výskyt rakoviny žaludku. Jedna metaanalýza uvedená NCI popisuje pokles z 1,7 % na 1,1 %, čínská studie u lidí s rodinnou zátěží pak z 2,7 % na 1,2 %.
Na internetu přitom kolují rady, že Helicobacter zažene lžíce manukového medu ke snídani nebo pravidelná sklenice brusinkového džusu. Pro takové dávkování odborné zdroje žádné doporučení nenabízejí. V laboratorní studii z roku 1994 manukový med brzdil růst bakteriálních izolátů, důkaz vyléčení skutečných pacientů však chybí. Klikva má ve výzkumu lepší oporu: ve dvojitě zaslepené studii s 522 infikovanými dospělými vedl džus s vysokým obsahem proanthokyanidinů, pitý dvakrát denně po dobu osmi týdnů, k negativnímu testu u 20 % účastníků. Jde o potlačení infekce u menšiny, kdežto antibiotické režimy míří na úplné odstranění a jejich výsledek se ověřuje testem. Jako doplněk mohou mít přírodní prostředky své místo. Lékařskou léčbu však nenahradí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková