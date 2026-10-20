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Žaludeční vředy nezpůsobuje stres, ale bakterie, která si kolem sebe vytváří chemický štít. Medicína to uznala až po 20 letech sporů

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Celé generace pacientů slýchaly, že vřed je daň za nervy. Za většinou případů ale stojí Helicobacter pylori, kterého podle posledních dat nosí téměř čtvrtina Čechů.
Žaludeční vředy nezpůsobuje stres, ale bakterie, která si kolem sebe vytváří chemický štít. Medicína to uznala až po 20 letech sporů

Žaludeční vředy nezpůsobuje stres, ale bakterie, která si kolem sebe vytváří chemický štít. Medicína to uznala až po 20 letech sporů

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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