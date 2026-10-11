Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od března 2025 nesmí majitelé zahrad pálit listí, trávu ani čerstvé větve. Pokuta může dosáhnout 50 000 Kč a zákonné výjimky na podzimní úklid nepamatují.
Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Češi sází túje a bobkovišně, přitom existuje keř, který je stálezelený a zčervená pokaždé, když ho zastřihnete
Češi sází túje a bobkovišně, přitom existuje keř, který je stálezelený a zčervená pokaždé, když ho zastřihnete
Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci
Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci

Zapomeňte na drsné chemikálie a přivítejte přirozenější a překvapivě účinnou metodu: kostky ledu s citronem.

Kořeny a kameny z lesa dokážou proměnit nudný kout zahrady v místo, od kterého sousedé neodtrhnou oči
Kořeny a kameny z lesa dokážou proměnit nudný kout zahrady v místo, od kterého sousedé neodtrhnou oči

Pár zkroucených kořenů, hrst oblázků a pytel bílého štěrku. Z přehlíženého rohu u růží vznikla kompozice,...

Tmavé prádlo bledne už po třetím praní, pokud děláte jednu z pěti chyb. Většina lidí přitom netuší, že stačí studená voda a jeden krok navíc
Tmavé prádlo bledne už po třetím praní, pokud děláte jednu z pěti chyb. Většina lidí přitom netuší, že stačí studená voda a jeden krok navíc

Praní prádla dnes už není taková dřina jako dřív, ale i tak musíte dodržovat několik pravidel, aby vše...

Japonci věší nejtěžší prádlo na okraj sušáku a lehké doprostřed. Ručníky i povlečení jim uschnou za 20 minut místo hodiny
Japonci věší nejtěžší prádlo na okraj sušáku a lehké doprostřed. Ručníky i povlečení jim uschnou za 20 minut místo hodiny

Osvojte si japonskou metodu a proměňte den praní v efektivní a uspokojivou součást vašeho týdne. Zabere vám...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.