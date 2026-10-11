Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Říjnové odpoledne, za plotem se kouří z hromady shrabaného listí a štiplavý dým se plazí přes sousední pozemky. Ještě před pár lety šlo o běžný obrázek českého venkova a mnohde ho tolerovala i obecní vyhláška. Od 1. března 2025 už žádná místní pravidla takové spalování nepovolí. Zákon sice tři výjimky zná, jenže míří na lesníky, ochranáře přírody a fytosanitární zásahy. Pro člověka, který chce před zimou uklidit záhony, z nich neplyne nic. Prošli jsme zákony, metodiku ministerstva i doporučení hasičů a sestavili jsme přehled toho, kde vede hranice mezi legálním ohníčkem a přestupkem.
Proč se shrabané listí stává odpadem a obecní vyhláška pálení nepovolí
Klíčovou roli hraje jedno slovo: zbavovat se. Jakmile majitel zahrady listí, posekanou trávu, plevel nebo ořezané větve shrne s úmyslem je zlikvidovat, právo je považuje za odpad. Vyhláška č. 273/2021 Sb. mezi biologický odpad rostlinného původu výslovně řadí odpad ze zahrad i z údržby zeleně. Hasiči jako typické příklady jmenují větve, listí, shrabanou trávu a plevel.
S odpadem se pak nakládá podle zákona o odpadech. Kdo ho sám legálně nezpracuje, musí ho předat na místo určené obcí nebo do k tomu určeného zařízení. Novelizovaný
zákon o ochraně ovzduší navíc stanoví, že tepelně zpracovávat odpad lze pouze ve schváleném zdroji. Ohniště za kůlnou mezi schválené zdroje nepatří.
Dříve platil zvláštní rozpor. Paragraf 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší dovoloval obcím vyhláškou omezit či zakázat spalování suchého rostlinného materiálu. Podle ministerstva životního prostředí tím implicitně vznikal prostor pro pálení všude, kde obec zákaz nevydala. Novela účinná od března 2025 znění zpřesnila. Obce dnes mohou stanovit podmínky pouze pro spalování suchých rostlinných materiálů, při kterém k nakládání s odpady nedochází. Podle
metodického sdělení MŽP proto pálení zahradního bioodpadu žádná místní vyhláška legalizovat nedokáže.
Stát za změnou vidí dva důvody. Prvním je sladění se zákonem o odpadech. Druhým evropská povinnost biologický odpad třídit, recyklovat u zdroje nebo sbírat odděleně.
Tři výjimky ze zákazu pálení a proč na zahrádkáře nedopadají
Výjimky skutečně existují a ministerstvo je ve své metodice vyjmenovává přesně:
Ochrana lesa: spalování rostlinných materiálů, které má zabránit šíření škodlivých organismů podle lesního zákona. Péče o přírodu: pálení rostlinného materiálu, k němuž přistoupí orgány ochrany přírody, aby předešly ohrožení chráněných zájmů. Rostlinolékařská karanténa: případy, kdy povinnost spálit materiál mimo běžné zařízení vyplývá z mimořádného rostlinolékařského opatření.
Všechny tři situace spojuje úřední či odborný rámec. Rozhoduje o nich lesní zákon, příslušný orgán ochrany přírody nebo mimořádné nařízení. Soukromník, který hrabe trávník, se do žádné z kategorií nevejde. Ani obava ze zavlečení chorob mu nedává volnou ruku. Ministerstvo připomíná, že v ostatních případech pro zastavení škůdců postačí předat odpad na místo určené obcí nebo do řízené kompostárny.
Podle nás právě tady spočívá podstata celé novely. Slovo „výjimka“ v zákoně neotevírá zadní vrátka pro podzimní úklid. Funguje jako pojistka pro mimořádné zásahy, při nichž oheň slouží k ochraně lesa nebo přírody.
Zdroj fotografie: Foto: Razvan Socol / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Opékání buřtů ano, hromada listí ne: kde končí rekreační oheň
Zákaz se nevztahuje na táborák. Rekreační oheň zůstává povolený, pokud splní tři podmínky: správný materiál, přiměřené množství a odpovídající účel. Do ohniště smí suché, čisté a chemicky neošetřené dřevo, včetně suchých větví. Účelem může být opékání, posezení s přáteli, zahřátí nebo kulturní akce.
Pro praktické rozlišení doporučujeme jednoduchou kontrolní otázku. Méně záleží na tom, co hoří. Hlavní je, proč hoří. Sedí rodina u ohně s klobásami, nebo se majitel pozemku snaží co nejrychleji zmenšit hromadu zelené hmoty?
Situace Materiál Verdikt Opékání, posezení u ohniště suché neznečištěné dřevo v přiměřeném množství povoleno Úklid zahrady ohněm listí, tráva, plevel, čerstvé větve, spadané plody zakázáno Oheň s „přílohou“ lakované, mořené či impregnované dřevo, jakýkoli odpad zakázáno
Ministerstvo výslovně uvádí, že listí ani tráva se pro účelné spalování nehodí. Mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Lucie Pipiš pro Radiožurnál vysvětlila praktickou stránku: vlhká rostlinná hmota špatně hoří a při snaze ji zapálit vzniká tmavý dým, který zamořuje ovzduší a obtěžuje okolí. Kdo plánuje větší oheň, udělá dobře, když ho předem nahlásí přes portál pálení. Ušetří tak hasičům zbytečný výjezd po telefonátu znepokojeného souseda.
Pálení bioodpadu, nebo vypalování trávy: dva přestupky, dvě různé pokuty
Lidé si často pletou tři odlišné situace. Rekreační oheň je legální. Pálení bioodpadu zakazuje kombinace zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší. Třetí kategorii představuje vypalování porostů, tedy plošné ničení trávy, plevele nebo křovin ohněm přímo na pozemku. To postihuje zákon o požární ochraně.
Odlišný právní základ znamená i odlišnou sazbu:
pálení bioodpadu: fyzické osobě hrozí pokuta až 50 000 Kč, přestupek projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, vypalování porostů: sankce až 25 000 Kč, věc řeší hasičský záchranný sbor kraje.
Česká inspekce životního prostředí upozorňuje, že vypalování navíc poškozuje přírodu, ničí hmyz, hnízda i drobné živočichy. Spálená stráň se může zdát uklizená, ve skutečnosti však přichází o velkou část života.
Jak často úřady pokuty za zahradní pálení skutečně ukládají, nelze z veřejných celostátních statistik snadno vyčíst. Zkušenost právníků naznačuje, že řízení obvykle odstartuje podnět souseda, viditelný kouř nebo výjezd hasičů. Advokátka Nikola Šedová z portálu Dostupný advokát připomíná, že stížnost souseda podmínkou přestupku sice není, prakticky ale kontrolu spouští nejčastěji.
Kam s větvemi a listím a proč pytel vedle kontejneru může stát peníze
Legálních cest je hned několik a záleží hlavně na objemu a druhu materiálu:
Kompost: ideální pro listí, trávu, plevel i spadané ovoce. Co zůstane na vlastním pozemku a účelně se využije, se za odpad podle ministerstva vůbec nepovažuje. Štěpkovač: z větví udělá mulč pod keře nebo na cestičky. Opět platí, že využitý materiál do režimu odpadů nespadá. Hnědá nádoba nebo pytlový sběr: pokud je obec nabízí. Sběrný dvůr, obecní či komunitní kompostárna, velkoobjemový kontejner: řešení pro velké podzimní kubatury.
Obce mají povinnost zajistit celoročně místa pro odevzdání alespoň rostlinného bioodpadu. Neznamená to automaticky vlastní hnědou popelnici zdarma před každým domem. Radnice může systém postavit na sběrném dvoře, přistavovaných kontejnerech, pytlích nebo jejich kombinaci. Konkrétní pravidla se proto vyplatí ověřit na webu obce, ještě než se začne hrabat.
Zákon o odpadech obsahuje detail, který mnohé zaskočí. Obec se stává vlastníkem odpadu až ve chvíli, kdy ho člověk odloží na místo k tomu určené, a to způsobem, který obecní pravidla stanoví. Pytle s listím opřené o přeplněný kontejner tak místo vyřešeného problému mohou přinést nový. Taková hromada může být posouzena jako nesprávné či nelegální odložení odpadu. Úklid zahrady pak končí stejně jako ohniště plné vlhkého listí, tedy u úředníka.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková