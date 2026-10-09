Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýkáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za blbost se platí: Pálení listů na podzim je chyba, hrozí za to pokutaZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 09.10.2026 10:00
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