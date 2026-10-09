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Zákon zakazuje pálit bioodpad na zahradě, ale tři výjimky existují. Žádná z nich se ale běžného zahrádkáře netýká

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Pokud máte nutkání uklidit svou zahradu pálením listí, větví nebo jiného organického odpadu, zbystřete. Hrozí pokuta.
Za blbost se platí: Pálení listů na podzim je chyba, hrozí za to pokuta

Za blbost se platí: Pálení listů na podzim je chyba, hrozí za to pokuta

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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