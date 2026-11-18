Dillon Danis, jeden ze zápasníků, které si na své akce zve zápasnická série RAF Wrestling, se podle jejího vedení v Las Vegas nehnul ani na krok sám. Za zády měl tolik ochranky, že to šéf série sám přirovnal k armádě, a šlo o jedinou věc: aby se znovu nepopral. Ten večer to vyšlo, soupeři si na pódiu podali ruce a sešli dolů. O 19 dní později se u vstupu do hotelu v Abú Zabí strhla rvačka, po které skončilo osm osob v rukou policie. Redakce MMAmag porovnala starší vyjádření vedení RAF k bezpečnosti s tím, co jeho šéf řekl 17. listopadu 2026, a prošla policejní a soudní sdělení k případu.
Dana White napočítal rvačku na každé akci RAF
Dana White, šéf UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, dostal otázku na incident v rozhovoru pro Eurosport. Jeho odpověď přepsal 13. listopadu 2026 server MMA Fighting, přes který výrok prošel dál. „U RAF je doslova rvačka na každé z těch akcí,“ řekl White. „Člověk by čekal, že se po pár takových případech poučí a přijdou na to, jak tomu zabránit.“
RAF Wrestling je profesionální zápasnická série, která na své akce zve jména z MMA. White reagoval na potyčku u vstupu do hotelu v Abú Zabí z 11. listopadu 2026, kterou sportovní a lokální média spojují s Usmanem Nurmagomedovem, 28letým ruským bojovníkem lehké váhy do 70 kg s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem bez výsledku, a s Merabem Dvalishvilim, 35letým gruzínským bojovníkem bantamové váhy do 61 kg s bilancí 21-6-0. Chad Bronstein si tu větu pro sebe nenechal a odpověděl protiotázkou, která míří přímo do historie UFC.
Z RAF přišla odpověď, kterou šéf UFC slyšet nechtěl
Chad Bronstein, spoluzakladatel a výkonný ředitel RAF Wrestling, mluvil 17. listopadu 2026 s Mikem Heckem pro MMA Fighting. „Poslyšte, s UFC mám skvělý vztah,“ začal. Pak přišel protiúder: „Ale jako odpověď na to řeknu: jak dlouho už UFC funguje? A pořád se jim incidenty nedějí?“ Podle Bronsteina je Whiteovo tvrzení „nefér“, protože podobné věci se dějí i jinde.
Zajímavé je, že White mu v tomhle sám nahrává. Ve stejném rozhovoru pro Eurosport mluvil o potyčce po zápase Chabiba Nurmagomedova v roce 2018 a vinu vzal na sebe: „Za to plně viním sebe. Věděl jsem, že tam je. To jsem pokazil já, ne můj tým.“ Dva promotéři, dvě verze reality. Jenže RAF má vlastní historii incidentů a ta se dá spočítat.
Dillon Danis a doprovod, jaký mívají politici
Nejkonkrétnější je Bronstein tam, kde popisuje vlastní opatření. „Dillon Danis v Las Vegas doslova chodil s armádou za zády,“ řekl o turnaji RAF 14, který se konal 23. října 2026 v Las Vegas. Jde o jeho obraz, ne o nasazení vojáků. Na pódiu pak podle něj mohl Chamzat Čimajev koučovat Armana Tsarukjana v souboji s Danisem a večer skončil podáním rukou.
Lekci si série podle svého šéfa odnesla z úplně prvního průšvihu. „Jediná opravdu divoká rvačka byla ta první mezi Armanem a Georgiem,“ tvrdí Bronstein. „Z toho jsme se naučili rychle, že kolem pódia musí být zábrany.“
Tón se přitom v čase mění. Po akci RAF 6 citoval MMA Fighting 1. března 2026 člena vedení Erica Bischoffa slovy „byl jsem zklamaný“ a Bronsteina, který sliboval najít řešení. Po potyčce na RAF 10 témuž serveru 14. června 2026 řekl, že „ochranka musí být ještě větší, aby se nám taková situace nestávala“. O pět měsíců později mluví o nefér kritice.
Whiteova věta o rvačce na každé akci se dá změřit. Z výsledkového přehledu, který RAF Wrestling zveřejňuje na svém webu, redakce MMAmag spočítala 17 akcí uskutečněných do 14. listopadu 2026. Veřejně doložené incidenty jsou u čtyř z nich, s Abú Zabí u pěti, tedy zhruba u 24, respektive 29 % akcí.
|Akce
|Kdo se střetl
|Co RAF podle svého vedení přidala
|RAF 6
|Tsarukjan a Poullas
|zábrany kolem pódia
|RAF 10
|Čimajev a Danis
|silnější ochranka
|RAF 11
|Muhammad a Covington
|—
|RAF 14, 23. října 2026
|Tsarukjan a Danis
|oddělené tábory a doprovod
Právní stránka případu se mezitím posunula jinam, než se psalo v prvních dnech po incidentu.
Z policejní stanice rovnou na žíněnku
V oznámení Abu Dhabi Police z 12. listopadu 2026, které zveřejnil list Aletihad, redakce MMAmag našla počty: osm zadržených kvůli rvačce v hotelové hale a dva další kvůli jejímu natáčení, případ putoval ke státnímu zastupitelství. Jména policie neuvedla.
Podle zpráv citujících soudní úřad Abu Dhabi Judicial Department soud 17. listopadu 2026 nahradil osmi obžalovaným šestiměsíční tresty odnětí svobody pokutou zhruba 891 000 Kč (150 000 dirhamů) pro každého, a to po smíru stran. Al-Džazíra téhož dne napsala, že Usman Nurmagomedov byl propuštěn. Stav k 18. listopadu 2026.
Samotný turnaj se odehrál. Ze zápasového přehledu na webu RAF Wrestling, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Merab Dvalishvili porazil 14. listopadu 2026 v aréně v Abú Zabí Marlona Moraese pádem v 1. kole v čase 1:30. Usman Nurmagomedov podle MMA Fighting přístup na akci neměl, oznámil to Bronstein 12. listopadu 2026 na tiskové konferenci. U turnaje RAF 15 ohlášeného na 28. listopadu 2026 v Chicagu žádné nové bezpečnostní opatření v programu na webu série uvedené není.
Zábrany se staví tam, kde se pralo minule
GLOSA Bronstein má v jedné věci pravdu. Incidenty má i UFC a White to sám přiznává, když mluví o roce 2018. Jeho protiotázka ale neodpovídá na to, nač se White ptal: proč se to u RAF opakuje a co s tím.
Opatření série totiž vždycky kopírují poslední průšvih. Po rvačce u žíněnek přišly zábrany, po tiskovce doprovod pro Danise, po pódiu víc lidí v ochrance. Pódium se dá obehnat zábranami a tiskovku obsadit ochrankou. Hotelová hala je prostor, kde se promotéra nikdo neptá, a právě odtud se RAF dostala až před soud.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka