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Žák školy v Lukách nad Jihlavou měl vyhrožovat ostatním. Záležitost teď šetří policie

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Do školy v Lukách nad Jihlavou dnes dopoledne vyjížděli policisté. Jak krátce před 12:30 informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, mělo jít o vyhrožování od jednoho ze žáků této školy.
Žák školy v Lukách nad Jihlavou měl vyhrožovat ostatním. Záležitost teď šetří policie

Žák školy v Lukách nad Jihlavou měl vyhrožovat ostatním. Záležitost teď šetří policie

Zdroj: firmy.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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