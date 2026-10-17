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Zájem o senátní volby se liší. V Praze odvolila až čtvrtina voličů

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Ve druhém kole senátních voleb přišla před uzavřením volebních místností k volebním urnám místy až čtvrtina voličů. Jsou i místa s vyšším zájmem, například v okrsku v plzeňské základní škole v Baarově ulici ve čtvrti Bory činila účast 32 procent. Pražské okrsky hlásí účast mezi 15 a 25 procenty.
Zájem o senátní volby se liší. V Praze odvolila až čtvrtina voličů

Zájem o senátní volby se liší. V Praze odvolila až čtvrtina voličů

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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