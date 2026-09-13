Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci stoupl, mají dokonce náhradníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci stoupl, mají dokonce náhradníky
Liberečtí fotbalisté ve šlágru osmého ligového kola na domácím stadionu U Nisy přivítali Mladou Boleslav. A...
Ceny pohonných hmot v Libereckém kraji dál rychle rostou. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic...
Zhruba na dva měsíce se musí řidiči připravit na další omezení na silnici I/10 a I/35 mezi Turnovem a...
Radnice v Jilemnici zatím na jeden den zpřístupnila areál nově vznikajícího biotopu. Projekt za 78 milionů...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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