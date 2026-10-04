Zahraniční tváře, které změnily OKTAGON. Od Keity po Eckerlina

Vybrat deset nejvýraznějších zahraničních bojovníků proto neznamená seřadit deset nejlepších podle bilance. Rozhodují tituly, kvalita soupeřů, délka působení, popularita i to, co daný člověk udělal pro růst organizace.
Od titulů k evropské expanzi
10. Katharina Dalisda
Německá bojovnice má v historii OKTAGONu místo, které jí nikdo nevezme. V roce 2023 se stala první Němkou, která v organizaci získala titul, když ve Frankfurtu porazila Jacintu Austin. Pás pak obhájila proti Evě Dourthe a o titul bojovala také na stadionovém OKTAGONu 62.
Dalisda nebyla jen šampionkou. V době prudké německé expanze nabídla organizaci výraznou domácí tvář i pro ženské MMA.
9. Kaik Brito
Brazilský ranař se do historie zapsal hlavně tím, že v prosinci 2022 ukončil dlouhou vládu Davida Kozmy. Český šampion tehdy držel welterový pás čtyři roky a měl za sebou pět úspěšných obhajob. Brito ho v Ostravě sesadil a stal se novým šampionem.
Po odchodu za šancí v Dana White’s Contender Series se do organizace vrátil. V únoru 2026 získal pás podruhé, když ve třetím kole knockoutoval Ronalda Paradeisera. Dvě titulové etapy oddělené pokusem dostat se do UFC z něj udělaly jednoho z nejvýraznějších zahraničních welterů, kteří v OKTAGONu působili.
8. Mateusz Legierski
Polák přišel do OKTAGONu už jako mladý talent a postupně se stal jedním ze symbolů lehké váhy. Byl jejím vůbec prvním šampionem, porazil mimo jiné Ronalda Paradeisera a po letech se na vrchol divize znovu vrátil. V listopadu 2025 získal uvolněný pás proti Attilu Korkmazovi a v roce 2026 ho obhájil v Berlíně.
Legierski nikdy nestavěl své jméno na velkých prohlášeních. Jeho význam stojí hlavně na výsledcích. OKTAGON díky němu získal kvalitního polského šampiona ještě předtím, než začal výrazněji vstupovat na polský trh.
7. Makhmud Muradov
Muradov je zvláštní případ. Uzbek dlouhodobě žije a trénuje v Praze, takže ho domácí publikum dávno nepovažuje za klasického cizince. Oficiálně však reprezentuje Uzbekistán a po letech v UFC se do OKTAGONu vrátil jako mnohem známější bojovník.
Po návratu porazil Scotta Askhama, Yasubeye Enomota a v Edenu také Patrika Kincla, čímž získal prozatímní titul střední váhy. V srpnu 2026 navíc na krátké oznámení nastoupil proti Willu Fleurymu, ukončil ho ve druhém kole a přidal pás polotěžké váhy. V žebříčku OKTAGONu aktualizovaném v září 2026 figuruje na prvním místě napříč váhovými kategoriemi.
6. Kerim Engizek
Kerim Engizek pomohl spojit dvě věci, které OKTAGON při německé expanzi potřeboval: domácí popularitu a špičkovou sportovní úroveň. Do organizace přišel jako zavedené jméno německé scény a v říjnu 2024 dostal před téměř 60 tisíci lidmi ve Frankfurtu titulovou šanci proti Patriku Kinclovi.
Kincla porazil a ukončil jeho dlouhou vládu ve střední váze. Následně prošel až do finále třetího Tipsport Gamechangeru, kde jeho dlouhou vítěznou sérii zastavil bývalý bojovník UFC Krzysztof Jotko. Engizek tak v jediné organizaci stihl titul, velké stadionové vítězství i finále milionové pyramidy.
Hvězdy, které změnily měřítko
5. Bojan Veličković
Když OKTAGON v roce 2023 spustil první Tipsport Gamechanger, chtěl proti domácí špičce postavit prověřené evropské bojovníky. Srbský veterán UFC a PFL byl přesně tím typem jména, který soutěži dodával sportovní důvěryhodnost.
Veličković postupně přešel přes Iona Surdua, Christiana Jungwirtha a v semifinále ukončil Davida Kozmu. Ve finále v pražské O2 areně porazil Andrease Michailidise na submisi a stal se prvním vítězem Tipsport Gamechangeru. Za triumf získal 300 tisíc eur a organizace získala zahraničního šampiona svého nejambicióznějšího projektu.
4. Will Fleury
Irský bojovník přišel do OKTAGONu se zkušenostmi z Bellatoru, PFL, BRAVE a BAMMA. Brzy se ukázalo, že nejde pouze o známé jméno ze zahraničí. Fleury se dostal k titulům ve dvou váhových kategoriích a v jednu chvíli držel pás polotěžké i těžké váhy současně.
Jeho série skončila až v srpnu 2026 proti Muradovovi. Těžký pás mu však zůstal a ještě v září ho oficiální žebříček vedl jako šampiona těžké váhy a třetího bojovníka P4P. Sportovně patří Fleury mezi nejkvalitnější zahraniční posily, které OKTAGON přivedl.
3. Christian Jungwirth
Jungwirth nepotřeboval titul, aby se stal jednou z nejdůležitějších postav německé éry OKTAGONu. Jeho tvrdý styl, ochota chodit do přestřelek a výrazné nástupy z něj udělaly jednu z nejpopulárnějších tváří organizace na německém trhu.
Jeho zápas s Bojanem Veličkovićem získal ocenění za nejlepší zápas roku 2023. O rok později už Jungwirth nastupoval do hlavního zápasu na Deutsche Bank Parku proti Christianu Eckerlinovi. Duel dvou domácích hvězd sledovalo 59 148 diváků.
Bez Jungwirtha by německá expanze pravděpodobně neměla stejnou energii. Nebyl jen bojovníkem na kartě. Byl jedním z lidí, kvůli kterým si němečtí fanoušci začali vytvářet k OKTAGONu vlastní vztah.
2. Losene Keita
Pokud by se žebříček řadil jen podle toho, kdo v kleci nejrychleji přerostl evropskou scénu, Keita by mohl být první. Belgičan ovládl lehkou i pérovou váhu, porazil Ivana Buchingera, Jakuba Tichotu, Nika Samsonidse a druhou sezonu Tipsport Gamechangeru zakončil vítězstvím nad Paradeiserem ve finále.
Jeho další kariéra zároveň dobře ukázala, kam se sportovní úroveň OKTAGONu posunula. Keita odešel do UFC jako bývalý dvojnásobný šampion organizace. V září 2026 už měl v UFC za sebou dva zápasy a první vítězství po knokautu Muhammada Naimova.
1. Christian Eckerlin
Sportovně najdeme v historii OKTAGONu úspěšnější šampiony. Žádný zahraniční bojovník však není s expanzí organizace spojen tak těsně jako Christian Eckerlin.
Když se OKTAGON v červnu 2022 poprvé vydal do Frankfurtu, Eckerlin se stal jednou z hlavních tváří nové éry. Organizace sama ve své historii prvních padesáti turnajů připomíná, že se tehdy pevně zařadil mezi hlavní osobnosti německého MMA.
Vrchol přišel 12. října 2024. Eckerlin porazil Jungwirtha v hlavním zápase na Deutsche Bank Parku před 59 148 diváky a získal označení „King of Germany“. Šlo o světový rekord návštěvnosti MMA akce, který posunul OKTAGON daleko za hranice česko-slovenské scény.
Keita ukázal, jak kvalitního bojovníka může OKTAGON vychovat pro UFC. Fleury, Veličković nebo Muradov zvedli sportovní úroveň. Eckerlin však pomohl organizaci změnit velikost. Z regionální značky se najednou stala organizace schopná naplnit německý fotbalový stadion.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka