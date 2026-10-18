Zahrajte si D Catch: Na Dotekománii spouštíme vlastní hru a pořádnou nálož novinek

Každý web potřebuje jednou za čas aktualizaci, vylepšení nebo rovnou nový design. Za celou historii Dotekomanie jsme vyměnili kabát několikrát a další kompletní redesign aktuálně v plánu nemáme. Změn je ale i tak hodně a začneme jednou „hračkou“ – bonusem, který sice není životně důležitý, ale rozhodně dokáže zkrátit dlouhou chvíli.
D Catch
Přímo na našem webu již nyní najdete kvíz, který otestuje, jak moc velcí jste nadšenci do mobilních telefonů. Navíc dostanete i certifikát. Objevuje se na
chybové stránce 404 a šlo o náš první větší počin, aby „čtyřistačtyřka“ nebyla nudná. Další novinkou je naše vlastní hra D Catch. Originální v jádru není, to uznáváme, ale můžete si v ní zachytat články, bleskovky a jiný typ obsahu. Celkově máte šest životů rozdělených do dvou kategorií – baterie a signál.
Zdroj: Dotekomanie.cz
A kde se tato hra nachází? Primárně byla vytvořena a integrována do naší webové aplikace (PWA), přičemž se ukáže ve chvíli, kdy nemáte k dispozici připojení k internetu. Aplikaci si i v takovém momentě můžete spustit a místo toho, aby se nic nezobrazilo nebo vyskočila nudná chybová hláška, vám jednoduše nabídne tuto hru. V redakci se nám ale natolik zalíbila, že jsme se rozhodli ji zpřístupnit pro všechny, a to i bez nutnosti zapínat režim letadlo. Najdete ji na stránce
dotekomanie.cz/dcatch. Hra je určena pro mobily a vyžaduje instalaci naší PWA (samotná stránka vás jednoduše navede). Dotekomanie 4.0
Když už nyní víte o našem malém herním projektu, můžeme dodat, že celý web prošel za poslední měsíce obrovským vývojem. Několik změn se dotklo samotného designu, ale nešlo o nic dramatického. Zaměřili jsme se například na vylepšení fotogalerií v článcích nebo na rychlou navigaci po kapitolách v recenzích. Mezi ty nejzásadnější novinky ale patří zcela nový notifikační systém. Funguje mnohem spolehlivěji než ten předcházející a nově podporuje také upozornění na reakce v komentářích. Ty nejsou v základu zapnuté plošně pro všechny – toto rozhodnutí jsme nechali čistě na vás, takže si u každé diskuze můžete sami zvolit, zda z ní chcete dostávat push upozornění, či nikoliv.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Takové rozšíření si samozřejmě žádá i lepší správu. Přidali jsme proto speciální nastavení, odkud si můžete notifikace k jednotlivým komentářům kdykoliv vypnout. Vše je pohodlně dostupné skrze dolní plovoucí logo. Šli jsme ale ještě o krok dále – pokud jste na našem webu přihlášeni pod svým účtem na více zařízeních a odebíráte notifikace, můžete je spravovat centrálně. Přímo z počítače si tak můžete pozastavit notifikace na mobilu a naopak.
Zaměřili jsme se i na komentáře, kde kromě toho, že můžete dávat palce, tak lze po omezenou dobu částečně upravit obsah (třeba opravit překlep). Hlavně jsou rychlejší.
Ještě větší změny se pak odehrály přímo pod kapotou. Ty sice na první pohled neuvidíte, ale v praxi je pocítíte na celkovém zrychlení a plynulosti webu.
„Vizuální revoluce často nadělají víc škody než užitku. Místo nového kabátu jsme proto vlezli do strojovny a udělali pořádný digitální exorcismus, při kterém jsme vyházeli staré kostlivce i se skříněmi. Kdyby původní kód viděl ten dnešní, dobrovolně se smaže z disku. Na papíře je to pořád stejný web, ale v praxi je to úplně jiná liga,“ říká k posunu šéfredaktor Přemysl Vaculík.
Všechny novinky jsou již plně v provozu. Budeme rádi, když si novou hru i vylepšené funkce vyzkoušíte a dáte nám v komentářích vědět, jak se vám používají nebo co byste na webu uvítali příště. Vývoj se nedá zastavit, stejně jako my. Již nyní připravujeme další novinky.