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Zahradník radí, co před zimou nestříhat. Růže a okrasné trávy se na podzim nezkracují, trávník ano

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Úklid a zazimování zahrady probíhá před zamrznutím půdy. Trávník vyžaduje hnojivo s draslíkem a okrasné trávy se svazují, aby nedošlo k jejich uhnití.
Růže a okrasné trávy se řeší jinak než trávník.

Růže a okrasné trávy se řeší jinak než trávník.

Zdroj: FOTO:magnific.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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