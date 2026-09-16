Zahradníci v září schválně stříhají trvalky křivě. Záhon pak vypadá přirozeně až do zimy, zatímco rovný řez ho úplně zabije

Představte si trs hvězdnic, který se v polovině září začíná valit do chodníku. Obvyklá reakce, srovnat ho do jedné roviny, záhon opticky splácne a připraví o zbytky vertikály. Právě tady nastupuje technika zvaná „zářijové stupňování“: záměrné stříhání trvalek do nestejných výšek, které trsu vrátí patra, probudí postranní pupeny a prodlouží podzimní podívanou. Princip vychází ze starší britské metody Chelsea chop, pojmenované podle termínu květinové přehlídky
Royal Horticultural Society. Zatímco Chelsea chop se provádí na přelomu května a června, zářijové stupňování cílí na konec léta a počátek podzimu, období, kdy pozdně kvetoucí trvalky potřebují odlehčit, ale rozhodně ještě nepatří na kompost. Jak přesně vypadá „křivý“ řez a proč funguje
Klíčem celé metody je rozdělit trs na tři pomyslné zóny. Přední a vnější stonky, ty, které padají do cesty nebo tlačí sousední rostliny, se zkrátí o třetinu až polovinu. Střední část trsu přijde o zhruba čtvrtinu výšky. Zadní, nejsilnější stonky zůstávají téměř nedotčené: stačí odstranit odkvetlé hlavičky a ponechat je jako vertikální páteř. Řez se vede šikmo nad listovým uzlem, aby voda stékala a rána rychle zaschla.
Výsledek po několika týdnech? Nižší přední výhony zakryjí vytáhlou střední partii, z bočních pupenů vyrazí nové květy a zadní stonky drží celou kompozici nahoře. Rovný sestřih naproti tomu sjednotí případný nový růst do jedné hladiny, a trs se může znovu vyvalit, tentokrát synchronně.
Praktický detail z návodu
Gardening Know How: po každých pěti šesti střizích odstupte tři až čtyři metry od záhonu a zkontrolujte proporce. Teprve z odstupu uvidíte, kde chybí patro a kde se hromadí prázdná místa. Které podzimní trvalky si o selektivní řez přímo říkají
Technika se hodí pro vysoké, pozdně kvetoucí druhy se sklonem k polehávání nebo s těžkými květenstvími. V českém sortimentu jde především o tyto kandidáty:
Hvězdnice (Aster) – klasika podzimních záhonů, hustě větvené trsy snadno přerostou a rozpadnou se. Záplevák (Helenium) – bohatě kvete od srpna do října, vyšší odrůdy bez opory padají. Plamenka latnatá (Phlox paniculata) – hustý porost omezuje proudění vzduchu a podporuje padlí; odlehčení středu trsu pomáhá. Monarda (Monarda) – podobný problém s ventilací a sklonem k houbovým chorobám. Sasanky japonské (Anemone hupehensis, A. × hybrida) – kvetou od srpna do října, ale u nás vyžadují opatrnost: v drsnějších polohách mohou být na hranici mrazuvzdornosti. Jiřiny (Dahlia) – těžké květy a měkké stonky z nich dělají ideální adresáty selektivního řezu. Ovšem pozor: po prvních mrazech se stonky seříznou na deset centimetrů a hlízy se vyjmou k uskladnění, takže jejich „zimní dojezd“ končí dřív než u mrazuvzdorných trvalek.
Naopak stálezelené trvalky, druhy citlivé na pozdní řez a rostliny napadené chorobami do této metody nepatří. U nich hrozí, že špatně načasovaný zásah připraví rostlinu o kvetení příští sezóny nebo oslabí její přípravu na zimu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Dvě vrstvy podzimního efektu: květy a zimní kostra
Zářijové stupňování přináší dvojí užitek, který stojí za to rozlišovat. První vrstva je květová: probuzené postranní pupeny vyženou nové květy v řádu dvou až čtyř týdnů a prodlouží podzimní podívanou o další období. Druhá vrstva je strukturální a ekologická. Ponechané suché stonky a semeníky drží tvar záhonu hluboko do zimy, a zároveň slouží jako zásobárna potravy pro semenožravé ptáky: stehlíky, pěnkavy, vrabce, strnady. Podle
České společnosti ornitologické právě „neuklizený“ záhon s odkvetlými hlavičkami bývá na podzim a v zimě pro ptáky nejcennější. Duté stonky navíc poskytují úkryt samotářským včelám a dalšímu hmyzu.
Tady se ukazuje, proč zářijové stupňování funguje jako chytrý mezikrok. Plošný sestřih připraví zahradu o obě vrstvy naráz. Úplné ponechání bez zásahu zase riskuje polehnutí, vlhkost uvnitř trsů a rozvoj plísní. Selektivní řez v různých výškách zachová vertikálu, zlepší ventilaci a přitom nechá dostatek semeníků pro zimní měsíce.
Kdy a jak techniku přizpůsobit českým podmínkám
Původní anglosaské zdroje pracují s celým zářím, některé dokonce s jeho druhou polovinou. České klima ovšem funguje jinak: podzim přichází dříve, první přízemní mrazíky se v chladnějších polohách mohou objevit už v říjnu. Tuzemské perenářské doporučení proto směřuje spíš ke konci srpna a první polovině září, v tom období mají rostliny ještě dost energie na regeneraci a nové výhony stihnou rozkvést před chladnými nocemi.
Několik praktických zásad pro české zahrady:
Řiďte se stavem rostlin, ne kalendářem. Pokud trvalky ještě bohatě kvetou a nepolehávají, zásah odložte. Nůžky čistěte. Stačí otírat čepele isopropylalkoholem mezi jednotlivými trsy, omezíte přenos houbových chorob. Neřežte plošně. Zářijové stupňování je výběrový zásah. Zdravé, vzpřímené trvalky v plném květu nechte být. Pozdní hnojení vynechte. Dusík v září stimuluje měkký růst, který nestihne vyzrát před zimou.
Celá operace zabere u středně velkého záhonu pár desítek minut. Nepotřebujete víc než ostré nůžky na tenčí stonky a bypassové zahradní nůžky na silnější báze. Výsledek uvidíte za dva až tři týdny, kdy se z bočních pupenů začnou zvedat nové květní stopky, a záhon získá hloubku, kterou mu rovný sestřih vzal.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková