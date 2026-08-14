Zahradní židle dostávají konkurenci. Levná vychytávka mění způsob posezení na terase

Závěsná křesla existují roky, ale většina lidí je dosud vnímala jako doplněk dražších teras nebo boho interiérů z Instagramu. Změnu nepřinesla žádná technologická novinka. Přinesla ji cenovka. Když diskont nabídne polycottonový sedák se dvěma polštáři a dřevěnou rozpěrnou tyčí za 24,99 eur, vstupní bariéra prakticky zmizí. A najednou se ukazuje, že závěsné křeslo nemusí být luxus; stačí mu pevný strop a pár minut montáže, aby proměnilo kout balkonu v místo, kde se člověk skutečně zastaví.
Co přesně Aldi nabídl, a co v balení chybí
Model BELAVI Boho-Hängesessel se v německých prodejnách Aldi Nord objevil v akci od úterý 26. května 2026. Podle přepisu nabídky na portálu
Ruhr24 balení obsahuje textilní sedák z polycottonu, dřevěnou rozpěrnou tyč, dva polštáře a úložnou tašku. Rozměry křesla jsou přibližně 65 × 100 × 127 cm, deklarovaná nosnost 110 kg.
Oficiální montážní návod výrobku potvrzuje, že součástí je i stropní úchyt, dva kroužky, karabina a kotevní materiál pro beton, cihlu a tvárnice. Jenže řetěz v balení není. A pro jiné materiály stropu (dřevo, sádrokarton, dutou tvárnici) návod odkazuje na železářství nebo odborníka. Prakticky to znamená: kdo má betonový strop na balkoně, může křeslo pověsit hned. Kdo chce křeslo na strom nebo trám, musí počítat s dokoupením vhodného popruhu či řetězu s nosností minimálně 110 kg.
Proč nejde o náhradu zahradní židle
Závěsné křeslo konkuruje klasickému posezení jiným typem komfortu. Obepne tělo, přidá jemné houpání a vytvoří pocit „schoulení“, který běžná židle nedá. Podle poradny OBI jde o uzavřený nebo polootevřený kokon s měkkými polštáři, ideální na čtení, kafe, krátký odpočinek.
Ale právě tam jeho role končí. U stolu s obědem je závěsné křeslo k ničemu. Vstávání z něj vyžaduje trochu gymnastiky a stabilitu při stolování nehledejte. Podle nás je nejpřesnější vnímat ho jako „relaxační solitér“, tedy doplněk, ne náhradu jídelního setu. Na malém balkoně, kde se klasická sestava stůl plus čtyři židle stejně nevejde, ale dává překvapivě velký smysl.
Od houpací sítě se liší polohou těla: křeslo je na sezení, síť na ležení. Aldi měl v téže akci i síť s plochou 150 × 300 cm, ta patří spíš mezi dva stromy na zahradu.
Jak to vypadá s cenami v Česku
Aldi v Česku nepůsobí; skupina Aldi Nord oficiálně operuje v osmi evropských zemích a Česko mezi nimi není. Lidl ČR kategorii závěsných křesel vede, ale aktuální cenu obdobně levného modelu pro sezonu 2026 se z oficiálních zdrojů nepodařilo dohledat. Pro orientaci: německý Lidl nabízel srovnatelný model Sansibar za 33,99 eur, tedy asi 824 Kč při kurzu ČNB.
České hobbymarkety jsou v jiné cenové lize:
Prodejce Model Cena Poznámka OBI Ratanové křeslo se stojanem 7 499 Kč Ocelový rám, kompletní polstrování HORNBACH BOGOTA bez podstavce 7 700 Kč UV odolný umělý ratan, řetěz v balení HORNBACH BOGOTA se stojanem 8 990 Kč Samonosné, bez vrtání
Rozdíl je propastný, a není jen v materiálu. Stojanové modely z OBI nebo HORNBACHu nevyžadují vrtání do stropu a nabízejí odolnější konstrukci. Textilní diskontní křeslo je sezónní záležitost: návod Aldi výslovně varuje před deštěm, sněhem a silným větrem a vyžaduje suché skladování. Naproti tomu HORNBACH u modelu BOGOTA uvádí UV odolnost a teplotní rozmezí od −10 do +50 °C.
Že nejde o krátkodobý výstřelek, naznačuje i fakt, že OBI v české kategorii eviduje 38 produktů včetně náhradních řetězů, bezpečnostních popruhů a montážních sad.
Kam a jak křeslo bezpečně pověsit
Způsob uchycení rozhoduje o tom, jestli bude závěsné křeslo radost, nebo problém. Reálně použitelné varianty jsou čtyři:
Stropní montáž do nosného betonu nebo zdiva, nejběžnější řešení pro balkon. Trám nebo průvlak, typicky na pergole nebo v podkroví. Strom, ale ne úzkým lanem přímo na kůru. JYSK doporučuje měkkou podložku, výrobce La Siesta prodává široký popruh rozkládající tlak na větší plochu. Samonosný stojan, bez vrtání, bez stromu, bez starostí. Zabere víc místa, ale řeší situace, kde není kam vrtat.
Na balkonové zábradlí křeslo nepatří, nosnost standardního zábradlí na to není dimenzovaná. A u pergoly platí: pokud si nejste jistí nosností, raději konzultace s tesařem než pokus omyl.
Sezónní artikl, který mění návyky
Před každým použitím zkontrolovat švy a uchycení, po sezoně usušit a schovat do tašky, tak vypadá realita levného textilního křesla. Kdo hledá celoroční venkovní nábytek, sáhne po ratanu nebo kovu za několik tisíc. Kdo chce za pár stovek proměnit balkon v místo, kde se dá skutečně zpomalit, tomu stačí jeden pevný bod ve stropě a odvaha se do toho sedáku poprvé zhoupnout.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková