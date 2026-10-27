Zahradní obrubníky za pár korun oddělí trávník od záhonu tak čistě, že zahrada vypadá jako z katalogu. Většina lidí je ale zasadí špatně

Jarní sobota, v kufru auta zelená role z hobbymarketu, v ruce rýč. Za odpoledne je hotovo a záhon konečně vypadá upraveně. Pak přijde první zima a po ní březnové tání. Pás se zvlní, na několika místech vystoupí ze země a sekačka o něj začne drhnout. Přesně tohle se stává tam, kde se levný obrubník do trávníku jen „zatlačil“. Přitom právě nejlacinější plastová obruba dokáže zahradě dodat katalogově čistou linku za cenu dvou kávových kapslí na metr. Rozhoduje hloubka rýhy, pevné dno, kotvení a výška horní hrany. Materiál a cena přicházejí na řadu až potom.
Cena zahradního obrubníku za metr: rozdíly jsou až desetinásobné
Prošli jsme nabídky českých hobbymarketů a ceny přepočítali na běžný metr. Rozpětí je mnohem širší, než by člověk čekal.
Obrubník Obchod Cena Za metr Gardol plast 9 m × 10 cm Bauhaus 98 Kč 10,89 Kč Trávníkový obrubník 9 m × 10 cm OBI 149 Kč cca 16,60 Kč FloraSelf 9 m × 20 cm Hornbach 249 Kč 27,67 Kč Garden Edge Hobby 10 m × 12 cm Bauhaus 398 Kč 39,80 Kč Flex Edge 10 m Hornbach 445 Kč 44,50 Kč HOBIT Garden Gamma 6 m OBI 279 Kč 46,50 Kč Plastový obrubník 25 m Mountfield 1 349 Kč cca 54 Kč Corten, role Hornbach neuvedeno 149,90 Kč Betonový obrubník 100 × 20 × 5 cm Hornbach 159 Kč 159 Kč Kovový pozink 1,195 m Hornbach 199 Kč 166,53 Kč Dřevěný Rollboard 1,95 m Hornbach 379 Kč 189,50 Kč
Mezi nejlevnější tenkou páskou a pozinkovaným plechem je zhruba desetinásobný rozdíl. U dřeva je propast ještě hlubší. Pro dvacetimetrový záhon to znamená zhruba 330 Kč za plast z OBI proti přibližně 3 300 Kč za kovovou obrubu.
Uvnitř plastové kategorie se navíc skrývají dvě odlišné třídy. Fólie za 10 až 17 Kč za metr slouží jako jednoduchá separační páska. Robustnější „neviditelné“ obrubníky s hřeby vycházejí na 40 až 60 Kč za metr a lépe snášejí tlak zeminy i kořenů. Kdo potřebuje jen oddělit trávu od trvalek, vystačí si s levnější variantou. U delších rovných úseků se vyplatí připlatit.
Nejčastější chyby při montáži obrubníku, které vyplavou po zimě
Opravdu reprezentativní průzkum, kolik lidí obrubníky osazuje chybně, v Česku k dispozici nemáme. Seznam typických přešlapů se však v návodech výrobců i odborných textech opakuje tak vytrvale, že vypovídá sám za sebe.
Mělká nebo křivá rýha. Pás drží jen v drnu a při prvním promáčení se začne hýbat. Nevyčištěné dno. Kameny, kořeny a plevel způsobí, že obruba nedosedne rovnoměrně a vlní se. Kyprý, nezhutněný podklad. Po dešti a mrazu se zemina sesedne a s ní i celý lem. Nevhodné kotvení. Plastové hřeby se v kamenité půdě ohnou nebo vůbec nezajedou do hloubky. Příliš vysoko vytažená hrana. Obrubník trčí nad trávník, sekačka do něj naráží a celek působí lacině.
Nejzrádnější je, že chyba se neprojeví hned. Portál Aedu upozorňuje, že v jílovitých půdách střídání mrazu a rozmrzání prvky postupně vytlačuje nahoru. Linka, která v květnu vypadala bezchybně, se tak v březnu změní v zubatou čáru. A to je okamžik, kdy majitel kope stejnou trasu podruhé.
Jak zasadit obrubník do trávníku, aby držel roky
Podrobný postup vypadá shrnutý do kroků takto:
Vytyčte trasu. Napnutá šňůra u rovných úseků, hadice nebo písek u oblouků. Vykopejte rýhu. U plastu minimálně 10 cm hlubokou a zhruba stejně širokou. Vyčistěte dno. Pryč s kameny, kořeny i zbytky plevele. Srovnejte a udusejte podklad. Stačí dusadlo nebo pár přešlapů s prknem. Vložte obrubník do stejné výšky po celé délce. Kontrolujte vodováhou nebo podle šňůry. Ukotvěte. Doporučujeme kolíky dlouhé 15 až 20 cm zatloukané pod úhlem 45° každé tři až čtyři metry. Zasypte a zhutněte zeminu z obou stran.
Pak přicházejí drobnosti, které dělají rozdíl mezi amatérskou a profesionální prací. Roli po rozbalení nechte chvíli ležet na slunci; podle návodu firmy Buildex se nahřátý plast lépe rovná a nevrací se do spirály. U ostrých oblouků pás nastřihněte na rubové straně. A do tvrdé či kamenité půdy rovnou kupte ocelové hřeby, plastové patří jen do měkkého terénu.
Klíčová je výška. Pro neviditelný okraj v trávníku má horní hrana splývat s terénem, případně z něj vykukovat zhruba o centimetr. Přes takový lem projede sekačka bez zaváhání. Jiná situace nastává u záhonu s kůrou nebo štěrkem: komerční přehled firmy Geomat na Novinkách uvádí, že proti prorůstání trávy stačí výška 45 mm, přesypávání mulče či štěpky ale zabrání teprve 58 až 78 mm.
Plast, dřevo, nebo kov: který lem se hodí k trávníku, štěrku a mulči
Podle nás platí jednoduché pravidlo. Čím neviditelnější má okraj být, tím víc smyslu dává levný plast. Čím víc má obruba vystupovat jako designový prvek nebo zadržovat těžší vrstvu, tím spíš se vyplatí pevnější materiál.
Plast z role je nejdostupnější a nejpružnější. OBI deklaruje u své PET fólie odolnost vůči povětrnostním vlivům, Bauhaus u modelu Garden Edge Hobby vyzdvihuje odolnost vůči UV záření, vysokým i nízkým teplotám a možnost tvarování do pravých úhlů. Český výrobce SPUR vyrábí obrubníky z recyklovaného polyetylenu s UV stabilizátory. Konkrétní roky životnosti ovšem prodejci většinou neuvádějí. Slabinou plastu zůstává mechanická zátěž: tam, kde se přes lem jezdí kolečkem nebo kde drží vysokou vrstva štěrku, se dříve či později prohne.
Dřevo zahradě dodá přírodní ráz, cenou se ale pohybuje mezi 130 a 190 Kč za metr. Firma TIMP doporučuje kupovat prvky s vakuotlakovou impregnací, u dřeva zasazeného v zemi hnědou variantu s mědí, a pravidelně kontrolovat, zda se u paty nedrží stojatá voda. Právě spodní část trvale ve vlhké zemině hnije jako první.
Kov vykreslí nejostřejší architektonickou linku. Podle srovnání Corten Line nabízí každý typ jinou strategii: corten zraje do rezavé patiny bez nátěrů, nerez si drží stálý vzhled a pozink chrání zinková vrstva, takže vyžaduje jen minimální údržbu. Ke štěrkovým plochám a moderním zahradám se hodí nejlépe.
Beton za 159 Kč za metr cenově dohání dřevo i kov, montáž je však výrazně náročnější. Vyžaduje hlubší výkop, štěrkový podsyp, často betonové lože a zadní opěrku. Uplatní se hlavně u chodníků a teras. Křivý obrubník se dá zachránit, nejlépe na jaře nebo začátkem podzimu
Pokud se váš lem vlní, vyjíždí ze země, kůra padá do trávy nebo tráva prorůstá do záhonu, je chyba téměř jistě v podkladu. U plastových a neviditelných obrub bývá náprava poměrně snadná: vytáhnout problémový úsek, rýhu prohloubit a vyčistit, dno udusat, doplnit nebo vyměnit hřeby a znovu srovnat výšku. Materiálově jde o desítky korun, časově o jedno odpoledne.
Hůř dopadnou majitelé betonových obrubníků osazených do betonového lože. Tam se oprava blíží přeložení celé části okraje. Na podobné práce se nejlépe hodí suché jaro nebo začátek podzimu. Půda tehdy není promrzlá ani rozbahněná, dobře se ryje a hlavně se dá pořádně zhutnit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková