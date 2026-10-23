Zahrádkáři sází křen podél plotů jako bariéru proti krtkům. Kořeny uvolňují silice, které fungují jako slzný plyn pod zemí

Řada zahrádkářů řeší krtčí hromádky až ve chvíli, kdy jim znehodnotí trávník. Jenže právě tehdy bývá na rostlinnou prevenci pozdě. Křen obecný (
Armoracia rusticana) dává největší smysl jako hraniční výsadba na okraji pozemku, kde plní trojí roli najednou: vytváří v zemi pás dráždivých látek, nepřekáží zeleninovým záhonům a na podzim z něj navíc sklidíte surovinu na domácí omáčku. Jeden kus sazenice vyjde v českých e-shopech na 89 až 149 korun, za cenu jednoho cappuccina tak osázíte několikametrový úsek plotu. Proč právě okraj zahrady: kde křen prospívá a kde škodí
Křen patří mezi vytrvalé brukvovité trvalky s mohutným kůlovým kořenem a tendencí šířit se podzemními výhony. Každý zapomenutý zlomek kořene v půdě znovu obrazí, a pokud ho vysadíte doprostřed zeleninového záhonu, za dvě sezóny ho budete likvidovat jako plevel. Pěstitelské návody amerických univerzitních stanic, od
University of Arkansas po Wisconsin Horticulture, proto shodně doporučují umístit křen „na konec zahrady“ nebo k plotu, kde se dá jeho rozpínavost snáze krotit.
V českém prostředí totéž potvrzují prodejci sazenic. Zahradnictví FLOS i STARKL uvádějí výsadbu na okraj záhonu nebo podél oplocení. Praktický důvod je prostý: u plotu máte přirozenou bariéru z jedné strany a z druhé stačí jednou ročně zkontrolovat, jestli kořeny neutekly do trávníku.
Kdo se obává nekontrolovaného rozrůstání, může sáhnout po osvědčeném triku: zasadit kořenový řízek do zakopané plastové trubky nebo hlubší nádoby bez dna. Kořen poroste dolů, kam potřebujete, ale do stran se nerozleze.
Allylisothiokyanát: chemie, která dráždí oči i krtčí nos
Štiplavost křenu nepochází z éterických olejů v běžném slova smyslu. Za palčivým zážitkem stojí allylisothiokyanát, rozkladný produkt glukosinolátů typických pro brukvovité rostliny. Tatáž molekula způsobuje slzení při strouhání wasabi i hořčice. Odborný přehledový článek v
Annals of the American Thoracic Society vysvětluje mechanismus: allylisothiokyanát aktivuje receptor TRPA1, tedy tutéž senzorickou dráhu, kterou spouštějí i bojové slzotvorné látky CS a CN. Rozdíl spočívá v intenzitě (syntetické slzné plyny působí razantněji), ale princip podráždění zůstává shodný.
Pro zahrádkáře je podstatné, že glukosinoláty a jejich štiplavé deriváty se uvolňují přímo v rhizosféře živých brukvovitých rostlin. Vědecká studie publikovaná v
The ISME Journal prokázala, že tyto metabolity ovlivňují složení půdní mikrobioty v bezprostředním okolí kořenů. Právě tato chemická aktivita v zemi zakládá biologickou logiku celé metody: křen kolem sebe vytváří pás dráždivých látek, který podzemní živočich s citlivým čichem registruje.
Krtek evropský disponuje mimořádně vyvinutým čichovým aparátem, orientuje se v temných chodbách převážně pomocí nosu. Jeho mělké krmné tunely probíhají těsně pod drnem, trvalé chodby sahají do hloubky zhruba 15 až 50 centimetrů. Kořeny křenu prorůstají právě do těchto vrstev, takže pachová stopa zasahuje zónu, kudy se krtek pohybuje.
VIDEO Kolik stojí křen a kolik konkurenční odpuzovače v českých obchodech
Cenové srovnání mluví jednoznačně ve prospěch rostlinné varianty:
Řešení Orientační cena v ČR Sazenice křenu (FLOS / STARKL) 89–149 Kč za kus Elektrický sonický odpuzovač cca 235 Kč Pachový přípravek 119–625 Kč Mechanická past 165–519 Kč Síť proti krtkům (1 × 5 m) 299 Kč
Za cenu jednoho sonického kolíku pořídíte dvě až tři sazenice křenu, které navíc každý podzim dodají surovinu do kuchyně. A zatímco baterie v odpuzovači dojde a pachový granulát se rozloží, křen na stanovišti vydrží roky bez dalších investic.
Výzkumně podložené zdroje, například doporučení
UC Statewide IPM Program nebo Rutgers University, přitom u vibračních a sonických přístrojů konstatují slabou nebo neprokázanou účinnost. Pasti zůstávají podle těchto institucí nejspolehlivějším nástrojem. Křen se tak řadí do kategorie levné doplňkové prevence, která má alespoň biochemický základ, zatímco solární bzučáky ho postrádají. Jak a kdy křen vysadit, aby začal působit ještě v téže sezóně
Ideální termín výsadby připadá na časné jaro, jakmile půda rozmrzne a dá se zpracovat. V teplejších oblastech Moravy a Polabí to znamená březen, ve vyšších polohách duben až začátek května. Kořenový řízek zasaďte šikmo do hloubky asi 10 centimetrů, s rozestupem přibližně 30 centimetrů. Podél plotu tak vznikne souvislá linie, kde se kořenové zóny jednotlivých rostlin postupně propojí.
Počítejte s tím, že plná síla kořene dozrává až v pozdním létě a na podzim; sklizeň přichází po prvních mrazících, kdy chlad zvýrazní chuť. Pro maximální preventivní efekt v první sezóně proto sázejte co nejdříve a nechte rostliny nerušeně zakořenit.
Několik zásad, které ušetří pozdější starosti:
Půdu před výsadbou prokypřete do hloubky alespoň 30 centimetrů a zbavte kamenů. Každý podzim při sklizni vyjměte hlavní kořen a znovu vysaďte jen vybrané postranní řízky, tím obnovíte linii a zároveň zabráníte nekontrolovanému bujení. Nikdy nenechávejte v zemi drobné úlomky kořenů. I centimetrový kousek dokáže regenerovat celou rostlinu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková