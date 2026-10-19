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Zahrádkáři, pozor: tuhle 1 věc udělejte s růžemi do konce října, jinak na jaře nevykvetouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na jaře odhrnete chvojí, těšíte se na první pupeny a u země […]
Zahrádkáři, pozor: tuhle 1 věc udělejte s růžemi do konce října, jinak na jaře nevykvetou
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 19.10.2026 11:46
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