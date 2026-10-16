Zahrádkáři balí každou cibuli do papíru, hniloba pak hůř přeskakuje na sousedky. Při nule vydrží až devět měsíců

Papír kolem každé hlavičky dělá tři věci najednou. Nasaje vlhkost z povrchu slupky a oddělí zdravé kusy od těch, které už mohou být nakažené. Navíc zabrání hnilobě, aby se šířila dotykem z jedné cibule na druhou. Mezi pěstiteli se trik předává jako osvědčená domácí finta. Údaj o tom, o kolik papír sníží ztráty, k němu ovšem chybí. Jeho smysl je nejlépe vidět na tom, jak se v uložené cibuli chová nejčastější skladová choroba.
Nakažená cibule může týdny vypadat úplně zdravě
Cibuli kuchyňskou i šalotku ve skladu nejčastěji ničí krčková hniloba. Podle Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ umí její původce přežívat v rostlině bez viditelných příznaků a projeví se až po uložení. Usnadňuje mu to vlhké počasí před sklizní a během ní, mechanické poškození hlaviček a nevhodné skladovací podmínky.
Infikovaná hlavička tak může několik týdnů ležet v bedýnce a ničím se neprozradit. Pokud se dotýká sousedních kusů, rozkládající se pletivo a spory se k nim dostanou dřív, než si pěstitel čehokoli všimne. Zabalená hlavička drží nákazu ve vlastním obalu a papír vsákne šťávu, která z ní vytéká. Ochrana před nemocí, kterou zatím nikdo nevidí, je na celém triku nejcennější.
Metodika VÚRV uvádí, že krčková hniloba se většinou ozve v období od sklizně do prosince. S prohlídkami se proto nečeká na mrazy a začíná se hned po uložení. Výzkumníci zároveň zaznamenali, že cibule pěstovaná ze sazečky bývá napadána víc než cibule z přímého výsevu a náchylnější jsou také běloslupké a sladké odrůdy.
Kdy cibuli vytáhnout ze záhonu a jak poznat, že doschla
Do papíru má smysl balit jen cibuli zralou, celou a suchou. Nedozrálé, otlučené nebo vlhké kusy se začnou rozpadat zevnitř a obal jim nepomůže. Na uskladnění se v Česku cibule sklízí zhruba od poloviny července do září, podle polohy zahrady a způsobu pěstování. Ozimé odrůdy dozrávají dřív, cibule z přímého jarního výsevu obvykle od konce července. Zralost se pozná podle natě, která žloutne a polehává, podle vysychajícího krčku a podle vnějších slupek, které začnou šustit. ÚKZÚZ doporučuje vytahovat ve chvíli, kdy nať polehla zhruba u dvou třetin rostlin.
Následuje sušení, které mnoho pěstitelů podceňuje. Za stabilně suchého počasí může vytažená cibule zůstat na záhonu týden až dva. Když prší, patří pod střechu, rozložená v jedné vrstvě na vzdušném místě, a tam dosychá tři až čtyři týdny. Iowská státní univerzita počítá se dvěma až třemi týdny v teplém, suchém a dobře větraném prostoru. Nať se neodřezává, dokud úplně nezaschne. Hotovo je ve chvíli, kdy krček v prstech nepovoluje a slupka chrastí.
Před uložením je potřeba úrodu projít kus po kusu. Měkké, naříznuté a pohmožděné hlavičky jdou rovnou do kuchyně. Totéž platí pro kusy s tlustým krčkem, kudy se infekce dostává dovnitř nejsnáz. Cibule se před skladováním nemyje.
Novinám se při balení cibule vyhněte, tiskové barvy nejsou pro jídlo
Balit se dá dvěma způsoby. Zabalit každou hlavičku zvlášť se vyplatí u menší úrody, u cennějších odrůd a ve sklepě, který nemá ideální podmínky, protože případná nákaza se zastaví na okraji obalu. U větší sklizně ušetří čas proložení vrstev papírem. Pater ale smějí být nejvýš dvě a mezi kusy musí zůstat mezery pro vzduch. Proč právě dvě, původní zahrádkářský tip nevysvětluje.
Papír se kolem hlavičky jen volně přeloží, podobně jako sáček na svačinu. Těsný obal by zadržoval vlhkost a zhoršil výměnu vzduchu. Suché vnější šupiny zůstávají na místě a slouží jako přirozený štít. Jejich oloupání patří k nejčastějším chybám.
Zahrádkářský tip připouští i staré noviny nebo nepoužité volební letáky. Bezpečnější volbou je čistý, suchý a savý papír bez potisku, který není povoskovaný ani laminovaný, třeba balicí papír, papírové sáčky od pečiva nebo papír určený pro styk s potravinami. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) řadí papír i tiskové barvy mezi materiály, ze kterých nesmějí do jídla přecházet chemické látky v množství, jež by vzbuzovalo obavy o bezpečnost. Evropská asociace výrobců obalových barev upozorňuje, že běžné tiskové barvy nejsou určené k přímému kontaktu s potravinou, a indický potravinářský úřad balení a skladování potravin v novinách výslovně zakazuje. Kdo po novinách přesto sáhne, má je dávat jen kolem neporušené suché slupky, nikdy k oloupané nebo poraněné hlavičce.
Při 25 stupních dýchá cibule zhruba osmkrát rychleji než kolem nuly
Populární návod k papírovému triku uvádí teplotu do 22 °C a vlhkost okolo 70 %. Pro skladování přes celou zimu je to příliš teplo. Těch 22 °C obstojí nanejvýš jako horní hranice, kterou běžná domácnost nemá překročit.
Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ doporučuje teplotu 0 až 2 °C. Vlhkost má přitom zůstat mezi 60 a 70 %. Posklizňové centrum Kalifornské univerzity v Davisu počítá u skladovatelných štiplavých odrůd při 0 °C s výdrží šest až devět měsíců, tedy s cibulí z vlastní zahrady až do jara.
Při 0 až 5 °C vydýchá kilogram cibule za hodinu 3 až 4 ml oxidu uhličitého. Při 25 až 27 °C je to zhruba 28 ml. Osminásobné tempo dýchání znamená, že hlavička rychleji spotřebovává zásoby a stárne. Pásmo mezi 5 a 25 °C navíc podporuje rašení a černá plíseň se po chladné pauze znovu probouzí nad 15 °C.
Suchý sklep, komora nebo garáž: kam cibuli uložit a kdy ji kontrolovat
Nejlépe vychází suchý sklep, pokud vlhkost nepřesáhne 70 % a na stěnách se nedrží plíseň. O stupeň hůř dopadá nevytápěná komora nebo chladná spíž, kde je potřeba ohlídat proudění vzduchu a tmu. Garáž poslouží také, před mrazy se ale cibule musí přestěhovat. Krytý balkon je jen omezené řešení, protože hrozí promrzání, kondenzace a déšť. Kuchyňská linka u sporáku a lednice se nehodí vůbec: teplo od sporáku urychlí rašení a v lednici je příliš vysoká vlhkost.
Jestli tmavý kout spíže potřebné hodnoty skutečně drží, ukáže levný teploměr s vlhkoměrem za pár stovek. Bez měření je výběr místa odhad, a když hodnoty nevycházejí, je rozumnější cibuli odvézt třeba ke známým na chalupu. Papír se přitom dá kombinovat se vzdušnou bedýnkou, síťkou i tradičním copem. Zabalené hlavičky v bedničce s laťkami spojují ochranu obalu s prouděním vzduchu.
Měkký, plesnivý nebo zapáchající kus se z bedýnky okamžitě vyřadí a sousedním hlavičkám se vymění papír. Kusy s drobnou vadou jdou do kuchyně a spotřebují se přednostně. U zabalené cibule stačí hlavičku lehce stisknout přes papír a hned je poznat, jestli uvnitř nezačíná hnít. První měsíc po uložení, kdy se krčková hniloba ozývá nejčastěji, se do bedýnky nahlíží jednou týdně. Přes zimu pak stačí kontrola jednou za dva až čtyři týdny.