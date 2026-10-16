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Zahrádkáři balí každou cibuli do papíru, hniloba pak hůř přeskakuje na sousedky. Při nule vydrží až devět měsíců

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Jedna měkká cibule dokáže během podzimu zničit půlku bedýnky. Starý zahrádkářský trik s listem papíru se tomu snaží zabránit. Naplno ale funguje jen u úrody, která prošla správnou sklizní, sušením a uložením v chladu.
Zahrádkáři balí každou cibuli do papíru, hniloba pak hůř přeskakuje na sousedky. Při nule vydrží až devět měsíců

Zahrádkáři balí každou cibuli do papíru, hniloba pak hůř přeskakuje na sousedky. Při nule vydrží až devět měsíců

Zdroj: Foto: Pascal Kings - licence CC BY 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 19:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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