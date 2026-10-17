Zahrada po povodni: kdo nevytáhne bahno do tří dnů, riskuje zhutnění půdy, které nejde napravit ani za roky

Obnova zahrady po povodni může být náročná. Ať už je vaše zelená plocha zatopená, nebo jen poničená přívalovými dešti, následky povodně mohou zamotat hlavu i těm nejzkušenějším zahradníkům. Proto je dobré nepanikařit a postupovat pečlivě krok za krokem.
Krok 1: Bezpečnost především
Než vstoupíte do své zahrady, ujistěte se, že je bezpečná. Považujte veškerou vodu za kontaminovanou, dokud ji místní úřady neprohlásí za bezpečnou, jak podotýká web
ČT24. Pokud narazíte na uhynulá zvířata, okamžitě to nahlaste. Vyvarujte se také jakýchkoli stavebních prací, dokud odborník neposoudí neporušenost budov a dalších konstrukcí. A také dokumentuje – pořiďte co nejvíce fotografií. Budou se vám hodit pro pojišťovnu apod. Zdroj fotografie: Pixabay Než vstoupíte do své zahrady, ujistěte se, že je bezpečná. Považujte veškerou vodu za kontaminovanou. Krok 2: Odstranění vody
Začněte odstraněním stojaté vody. Máte-li přístup k čerpadlům, používejte je s rozmyslem. V oblastech s vysokou hladinou spodní vody
odčerpávejte vodu postupně, abyste zabránili poškození konstrukcí. Benzínová čerpadla nikdy nepoužívejte v interiéru nebo ve špatně větraných prostorách, abyste se vyhnuli vzniku škodlivých výparů. Krok 3: Odstranění bahna
Po ústupu vody je dalším problémem bahno. Odstraňte nánosy pomocí lopat, kbelíků a koleček. Je opravdu nezbytné
odstranit veškeré bahno ze záhonů, trávníků a cest, abyste mohli posoudit škody a zabránit dalšímu zhutňování půdy. Nečekejte, že si to „nějak sedne.“ Dejte pozor i na vrstvu mulče, který by mohla voda donést až k základům domu nebo jiných konstrukcí. Mohla by způsobit pomalejší vysychání prostoru pod sebou, jak uvádí web Zahrada. Zdroj fotografie: Depositphotos Začněte odstraněním stojaté vody. Máte-li přístup k čerpadlům, používejte je s rozmyslem. Krok 5: Péče o půdu
Povodně často zanechávají půdu zhutněnou, ochuzenou o živiny a případně kontaminovanou. Provzdušnění půdy může pomoci zmírnit její zhutnění. Zvažte testování pH a myslete na to, že k obnovení jejího zdraví může být nutné ji doplnit kompostem nebo hnojivy.
Krok 6: Dezinfekci také nevynechávejte
Dezinfekce zahrady může být nutná, zejména pokud byly povodňové vody kontaminovány odpadními vodami nebo chemikáliemi. A protože si tím vlastně nemůžete být nikdy jisti, doporučujeme ji vždy. K ošetření půdy a zahradního vybavení použijte dezinfekční prostředek nebo slabý roztok bělidla.
Zdroj fotografie: Pixabay Ačkoli se úkol oživit zahradu po povodni může zdát zdrcující, berte jej jako příležitost k novému uspořádání prostoru. Krok 7: Prořezávání a úklid
Ořežte poškozené větve stromů a keřů. Tím nejen uklidíte zahradu, ale také zabráníte pronikání škůdců a chorob do rostlin skrze zlomené větve. Odvezte rovněž všechny mrtvé rostliny nebo ty, které by v podmáčené půdě stejně neměly šanci přežít.
Krok 9: zajděte za statikem
Pokud byla povodeň silná, může být nutná konzultace se stavebním inženýrem, zejména kvůli posouzení bezpečnosti zahradních konstrukcí (kůlny, altány apod.).
Ten vám může poradit s opravami nebo doporučit nové konstrukce odolné proti povodním. Řiďte se samozřejmě aktuální situací – někdy by měla být konzultace se statikem tím prvním, co byste měli udělat. Určitě byste totiž nechtěli skončit zasypaní troskami.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři