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Zahrabejte ho do půdy nebo do květináče a uvidíte zázrak

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Živá a výživná půda je základem každé úspěšné zahrady. Odpověď na otázku, jak ji obohatit bez chemie, přitom často najdete přímo v kuchyni – obyčejná vejce skrývají sílu, o které většina pěstitelů vůbec netušila.
Zahrabejte ho do půdy nebo do květináče a uvidíte zázrak

Zahrabejte ho do půdy nebo do květináče a uvidíte zázrak

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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