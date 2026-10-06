Záhon po rajčatech je vyčerpaný: jak regenerovat půdu po rajčatech krok za krokem?

Záhon po rajčatech je vyčerpaný a vysílený. Jak regenerovat zeminu po rajčatech, tak, aby v příštím roce byla připravena na další výsadbu? Podívejte se, jak připravit záhon na podzim.
Záhon po rajčatech vyžaduje speciální péči
Rajčata patří k
plodinám, které jsou náročné na výživu. Není divu, že půda po rajčatech je zcela vyčerpaná. Aby se stihla připravit na další rok, je potřeba provést několik kroků. Jedině tak bude záhon připravený na novou výsadbu už na jaře.
Pokud budete na záhoně v příštím roce opět pěstovat plodovou zeleninu, zapamatujte si, kde letos byla vysázená rajčata. Při plánování výsevu snáze určíte, co na záhon vysadit příště.
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Po poslední sklizni rajčat nenechte na záhonu listy, stonky, zbytky plodu nebo dokonce kořeny.
Rajčata během sezóny půdou vysilují a zbytky rostlin mohou ukrývat původce škůdců a chorob, které jsou schopny přezimovat do dalšího roku. Všechny organické zbytky důkladně odstraňte a zeminu lehce prokypřete. Zeminu po rajčatech obohaťte o kompost
Ve chvíli, kdy bude
záhon čistý, přidejte vyzrálý kompost. Ten dodá půdě potřebnou organickou hmotu a zlepší strukturu zeminy, takže bude lépe pracovat s vodou a nebude tak rychle tvrdnout.
Kompost na zeminu rozmístěte v rovnoměrném množství a poté pomocí rýče zapravte do vrchní vrstvy půdy. Záhon není potřeba obracet vzhůru nohama, ale také je dobré, aby byla půda v záhoně pěkně srovnaná například pomocí hrabiček.
Čtěte také: Trendy kombinace rostlin do podzimních truhlíků: Co spolu vysadit, aby vydržely krásné až do zimy Hnojení není třeba
Vyčerpaná půda po
rajčatech svádí k tomu, abyste přidali hnojivo. To ovšem není potřeba, zvláště tehdy, pokud neplánujete výsadbu zimního salátu nebo jiných plodin. Držte se pouze přidání rozumného množství kompostu a další hnojivo zatím nepřidávejte. Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách Záhon po rajčatech je vyčerpaný – Jak zazimovat záhon. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zazimovat záhon
Po sklizni bývají
záhony holé. Lepší službu však udělá zelené hnojení, které omezuje erozi, pudu zakryje a zapracuje do ní další organickou hmotu. Výběr rostlin k zelenému hnojení vybírejte podle termínu výsevu a podle toho, co budete chtít na záhonu pěstovat v příštím roce. Patří sem například: oves, žito, svazenka nebo vikev. Tip redakce PlanetaZahrady
Pár jednoduchých kroků po poslední sklizni rajčat může vrátit vyčerpané půdě sílu a vitalitu. Na jaře si navíc ušetříte spoustu práce. Stačí několik minut péče o záhon a v příštím roce se vám odmění v podobě silných a zdravých rostlin. Při plánování výsadby myslete také na střídání plodin i na to, co po rajčatech na záhon vysadíte.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)