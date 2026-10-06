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Záhon po rajčatech je vyčerpaný: jak regenerovat půdu po rajčatech krok za krokem?

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Dennívýzva
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Záhon po rajčatech je vyčerpaný a vysílený. Jak regenerovat zeminu po rajčatech, tak, aby v příštím roce byla připravena na další výsadbu? Podívejte se, jak …
Záhon po rajčatech je vyčerpaný: jak regenerovat půdu po rajčatech krok za krokem?

Záhon po rajčatech je vyčerpaný: jak regenerovat půdu po rajčatech krok za krokem?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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