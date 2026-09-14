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Záhon po bramborách nechá většina zahrádkářů ležet ladem. Přitom stačí zasít 4 plodiny a do října sklízíte znovu

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Kdo vyhrabal poslední hlízy v srpnu, dívá se na metr čtvereční holé, prohřáté půdy. Právě tahle kombinace (volný prostor, teplá zemina a šest až osm týdnů vegetace před říjnovým ochlazením) dělá z uvolněného záhonu startovní rampu pro rychlé podzimní plodiny.
Záhon po bramborách nechá většina zahrádkářů ležet ladem. Přitom stačí zasít 4 plodiny a do října sklízíte znovu

Záhon po bramborách nechá většina zahrádkářů ležet ladem. Přitom stačí zasít 4 plodiny a do října sklízíte znovu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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