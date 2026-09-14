Záhon po bramborách nechá většina zahrádkářů ležet ladem. Přitom stačí zasít 4 plodiny a do října sklízíte znovu

Čtyři kandidáty na podzimní dosévání lze seřadit podle spolehlivosti říjnového sběru. Na špici stojí ředkvičky: podle
University of Minnesota Extension potřebují pouhých 20–25 dní od zasetí po vytažení z hlíny, britská RHS počítá s rozmezím čtyř až šesti týdnů. Při výsevu kolem poloviny srpna padne sklizeň do druhé poloviny září, při zářijovém setí ještě pohodlně do října. Které plodiny stihnou dozrát do října, a v jakém pořadí
Druhé místo patří listovému salátu, ovšem ve variantě mladých řezaných listů, kdy stačí čtyři až šest týdnů. Plně vyvinutá hlávka vyžaduje padesát až šedesát dní a v říjnovém chladu už hrozí, že zůstane nedorostlá. Kdo cílí na podzimní misku čerstvé zeleně, volí odrůdy typu „průběžně sklízené“ a trhá opakovaně.
Třetí v pořadí je špenát. Na baby list potřebuje přibližně měsíc, na plně rozvinuté listy spíš dva. Pro říjnový sběr v české nížině tedy vychází výsev do konce srpna, v podhorských oblastech raději o týden dříve.
Polníček uzavírá čtveřici. Mladé růžice lze trhat už dva až tři týdny po vzejití, jenže v chladnějším tempu roste pomaleji a na bohatší porost potřebuje delší okno. Podle
Utah State University Extension se hodí spíš jako most do pozdního podzimu; říjnový sběr přinese menší listy, hlavní sklizeň přijde v listopadu nebo po přezimování. Jak připravit záhon za odpoledne: seťové lůžko, kompost a past na chyby
Bramborová brázda zanechává rozrytou, často utaženou zeminu plnou kořenových zbytků. Než padne první semínko, vyplatí se:
Důkladně vyplet a odstranit hlízové zbytky, které lákají škůdce. Prokypřit horních deset až patnáct centimetrů vidlemi nebo plošným kypřičem, rozbít hroudy na jemnou drobtovitou strukturu. Zapravit zralý kompost; u špenátu RHS doporučuje štědrou dávku uleželého hnoje nebo zahradního kompostu, protože listová zelenina potřebuje snadno dostupný dusík. Přidat lehké univerzální hnojivo u pozdějších sukcesních výsevů, kdy půda po předchozí plodině už část živin vydala. Vyhnout se čerstvému hnoji u ředkviček; University of Minnesota Extension varuje, že zvyšuje riziko větvení kořenů a podporuje plevel.
Povrch srovnejte do mělkého seťového lůžka. Semena listových zelenin i ředkviček patří jen mělce pod zem (půl centimetru až centimetr) a potřebují pevný kontakt se zeminou. Jemné přitlačení hřbetem hrábí nebo prkénkem urychlí klíčení.
Zdroj fotografie: Foto: Pexels Srpnové teplo pomáhá, ale jen do určité hranice
Prohřátá půda po letních měsících zkracuje dobu od zasetí ke vzejití. Ředkvičky klíčí nejlépe při teplotě zeminy kolem 18–30 °C, salát při 15–24 °C, špenát při 18–24 °C. Srpnový záhon v české nížině tyto hodnoty běžně splňuje.
Problém nastává při přehřátí. Když teplota půdy překročí zhruba 27 °C, semena salátu a špenátu mohou upadnout do takzvané letní dormance; prostě nevzejdou, dokud se zemina neochladí. Řešení existuje: sít v podvečer, po výsevu důkladně zalít chladnou vodou a v extrémním vedru lehce zastínit netkanou textilií nebo prkennou konstrukcí. Jakmile klíčky prorazí povrch, stínění odstraňte.
ČHMÚ ve výhledu pro období 24. srpna až 20. září 2026 očekával maxima kolem 24 °C a noční minima kolem 12 °C, v dalších týdnech pak přibližně o tři stupně méně. Takové podmínky podzimním výsevům vyloženě nahrávají; půda drží dostatek tepla pro klíčení a zároveň nehrozí dormance. Orientační nejzazší termíny výsevu pro českou zahradu
Jednotná česká tabulka posledních možných termínů pro všechny čtyři plodiny neexistuje, ale z délky vegetace a říjnového mrazového rizika lze odvodit orientační rozmezí. V říjnu 2025 zaznamenal ČHMÚ na řadě stanic přízemní mrazy už v prvních dnech měsíce, a právě přízemní teplota, měřená u povrchu půdy, rozhoduje o osudu mladého porostu víc než údaj ze dvou metrů nad zemí.
Plodina Teplejší nížiny Podhorské oblasti Ředkvičky do 10.–15. září do konce srpna Listový salát (mladé listy) do konce srpna, první zářijový týden do 20.–25. srpna Baby špenát do konce srpna, první zářijový týden do 20.–25. srpna Polníček (menší říjnový sběr) do začátku září do konce srpna
Kdo chce pojistku proti nečekaně brzkému mrazu, sáhne po netkané textilii. Těžší fleece přidává přibližně dva stupně Celsia ochrany, což v praxi znamená rozdíl mezi zmrzlým a přeživším porostem. RHS doporučuje přikrýt špenát od října, salát od konce září. Textilii stačí volně rozložit přes řádky a okraje zatížit kameny nebo zahrnout hlínou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková