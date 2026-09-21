Záhon, který přežije sucho i vedro bez jediné kapky zálivky. Stačí jedna vrstva štěrku a správně zvolené rostliny

Pod tou jednoduchostí ale pracuje promyšlený systém. Mulč clání světlo, takže semena plevelů nemají šanci vyklíčit. Zároveň omezuje odpar z povrchu půdy. A rostliny, které v takovém prostředí stojí (levandule, rozchodníky, šalvěje), jsou evolučně zvyklé na chudší a sušší stanoviště. Po zakořenění, tedy od druhé vegetační sezony, potřebují zálivku jen při extrémním suchu. Bavorská zemská zahradnická instituce LWG u takových výsadeb uvádí roční údržbu kolem dvou minut na metr čtvereční. Dvě minuty. Za celý rok.
Kde se vzal nápad pěstovat v kamení, a proč zrovna teď
Kořeny moderního štěrkového záhonu sahají do východní Anglie sedmdesátých let. Beth Chattová, legendární zahradnice z Essexu, reagovala na opakovaná sucha tím, že v roce 1978 vydala knihu The Dry Garden. Skutečný experiment ale přišel o třináct let později: na podzim 1991 začala na bývalém parkovišti u své školky budovat štěrkovou zahradu, kterou záměrně nikdy nezavlažovala. Výsadba proběhla na jaře 1992, štěrkový mulč přibyl až v roce 1993, protože Chattová chtěla první sezonu snáz řešit vzcházející plevele. Zahrada dodnes prosperuje.
Německá odborná metodika posunula koncept dál. LWG ve svém metodickém listu z roku 2024 definuje Kiesbeet jako živou výsadbu s dominantní rolí rostlin v minerálním prostředí a výslovně ho odděluje od takzvaného Schottergartenu, kamenné plochy bez vegetace, kterou spolkové ministerstvo životního prostředí označuje za ekologický i klimatický problém. Rozdíl je zásadní: v jednom případě kámen slouží rostlinám, ve druhém je nahrazuje.
Proč téma rezonuje právě letos? ČHMÚ 14. srpna 2026 oznámil, že od začátku roku do 10. srpna chybělo na území Česka oproti normálu v průměru 146 milimetrů srážek. Slunné předzahrádky, pásy u jižních stěn a terasy se proměňují v rozpálené pánve. Přesně tam štěrkový záhon dává největší smysl.
Proč vyvýšený záhon na slunci prohrává s kamennou drtí
Vyvýšené záhony zažily v posledních letech obrovský boom. Jenže na plném slunci a v horku narážejí na svou konstrukční slabinu: zemina v nich vysychá podstatně rychleji než ve volné půdě. University of Maryland ve svém aktualizovaném přehledu z března 2026 řadí mezi nevýhody vyvýšených záhonů přidané náklady na materiál a montáž i nutnost častějšího monitoringu a závlahy za horkého počasí.
Cenový rozdíl je přitom výmluvný. Samotná konstrukce vyvýšeného záhonu startuje v řetězcích typu OBI na zhruba dvou tisících korunách a běžně stoupá výrazně výš; k tomu připočtěte náplň, případně závlahový systém. Český hotový set stojí okolo 4 500 korun, přičemž odpadá rám, odpadá velká část dovážené zeminy a po zakořenění odpadá i pravidelná zálivka.
Podle nás má štěrkový záhon v okrasné části zahrady (předzahrádky, reprezentativní pruhy, městské výsadby) jasný náskok. U zeleninového pěstování samozřejmě vyvýšený záhon své místo neztratí. Ale tam, kde jde o estetiku, nízkou údržbu a odolnost vůči vedru, přebírá štafetu minerální substrát s trvalkami.
Jak založit štěrkový záhon krok za krokem, i na těžké hlíně
Menší záhon na slunném místě zvládne svépomocí každý, kdo dokáže vykopat třicet centimetrů zeminy. Na jílovitém podloží je právě tahle příprava klíčová, důležitější než samotný výběr rostlin.
- Vyberte plně osluněnou plochu a důkladně ji odplevelete.
- Na těžké půdě odtěžte horních 30–40 cm. LWG doporučuje podíl minerální složky 70–90 %; v praxi to znamená směs zhruba dvou třetin štěrku či drti a jedné třetiny písku s malým přídavkem kompostu.
- Podklad hluboce prokypřete, aby kořeny i dešťová voda pronikaly do hloubky.
- Dosypte připravenou minerální směs a vyrovnejte povrch.
- Kořenové baly před výsadbou důkladně namočte; suché baly v propustném substrátu nechytí.
- Vysazujte s většími rozestupy, rostliny se postupně rozrostou.
- Mezi trvalky rozprostřete 5–7 cm štěrkového mulče o zrnitosti 8–16 mm; ideálně regionální přírodní kámen ve světlejším odstínu, který akumuluje méně tepla.
- Po založení vydatně zalijte a první sezonu hlídejte plevel i zakořeňování.
Zásadní detail: Beth Chattová první rok mulčem nepokrývala, aby snáz kontrolovala vzcházející plevele z původní půdy. Teprve od druhé sezony přidala štěrk. Kdo chce postupovat stejně, ušetří si pozdější překvapení.
Které trvalky a trávy v českých zahradnictvích skutečně obstojí
Skladba rostlin rozhoduje o tom, jestli záhon vypadá jako živá stepní kompozice, nebo jako opuštěná stavební parcela. Osvědčené druhy dostupné v tuzemské nabídce zahrnují:
- Trávy: Panicum virgatum ‚Shenandoah‘, Stipa tenuissima, Festuca glauca
- Trvalky s dlouhou sezonou: Verbena bonariensis, Gaura lindheimeri ‚Cool Breeze‘, Coreopsis verticillata ‚Zagreb‘, Liatris spicata ‚Floristan Violet‘
- Aromatické a stříbřité druhy: Lavandula angustifolia, Hyssopus officinalis, Santolina chamaecyparissus
- Sukulentní a tučnolisté: Hylotelephium ‚Herbstfreude‘, Sedum kamtschaticum, Euphorbia polychroma
- Divoce působící akcenty: Oenothera missouriensis, Achillea millefolium, Salvia nemorosa
Klíč k vizuálnímu efektu spočívá v texturách a vrstvení: nízké polštáře rozchodníků vpředu, vzdušné traviny uprostřed, vertikály liatris nebo verbeny vzadu. Přes zimu ponechané suché květenství dodávají záhonu strukturu i mimo vegetační období, přesně jak to praktikovala Beth Chattová.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková