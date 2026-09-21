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Záhon, který přežije sucho i vedro bez jediné kapky zálivky. Stačí jedna vrstva štěrku a správně zvolené rostliny

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Štěrkový záhon, v německé odborné literatuře označovaný jako Kiesbeet, vypadá na první pohled prostě: suchomilné trvalky a okrasné trávy zasazené do propustného minerálního substrátu, překryté pěti až sedmi centimetry kamenné drti.
Záhon, který přežije sucho i vedro bez jediné kapky zálivky. Stačí jedna vrstva štěrku a správně zvolené rostliny

Záhon, který přežije sucho i vedro bez jediné kapky zálivky. Stačí jedna vrstva štěrku a správně zvolené rostliny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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