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Záhadná žena z Isdalu: uhořela v Norsku a nikdo ji nezná. Mohlo jít o špionku

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Obyčejná procházka se během okamžiku změnila v horor. Ohořelé tělo neznámé ženy dodnes ukrývá tajemství, které norská policie nedokázala odhalit ani po desetiletích.
žena z Isdalu

žena z Isdalu

Zdroj: vytvořeno AI (ChatGPT, redakce Cestovinky.cz)
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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