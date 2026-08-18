Žádný spánek, neustálý dril a kostýmy na míru. Japonská kapela Azavana otevřeně o životě bez odpočinku

Každý člen má vlastní osobitý vzhled, přesto mezi vámi existuje společná vizuální linie. Jak vzniká vizuální koncept kapely?
Azavana: Nejprve si stanovíme společné téma, které často vychází z určité skladby nebo klíčového slova. Společně o něm diskutujeme a dál ho rozvíjíme. Když máme základní směr, začneme spolupracovat s designéry. Materiály, barvy i střih kostýmů se potom přizpůsobují osobnosti každého člena. Všichni tak vycházejí ze stejného tématu, ale každý ho ztělesňuje trochu jinak. Jde o váš první takto velký visual kei festival v Evropě a navíc sdílíte program s výraznými jmény scény. Jaké to pro vás je?
Azavana: Především nás překvapila velikost sálu a pódia. Na tak velkém pódiu běžně nehrajeme ani v Japonsku. Zpočátku jsme proto cítili trochu nervozity, ale především jsme velmi šťastní, že tu můžeme vystoupit, a na koncert se těšíme. Foto: Manon Violence | Se svolením Envol Prod. Foto: Manon Violence | Se svolením Envol Prod. Jak se kapela dala dohromady a jak vznikl název Azavana?
Azavana: Zpěvák Ryo znal každého z budoucích členů zvlášť a dal nás dohromady hlavně proto, abychom si mohli společně zahrát a pobavit se. Na začátku jsme neměli velký plán ani ambici vytvořit zásadní nový projekt. Všechno se vyvíjelo přirozeně a postupně z toho vznikla Azavana. Stejně přirozeně se objevil i název. Inspiraci člověk nachází všude kolem sebe a v tu chvíli k nám jednoduše přišel. Vaše první řadové album se jmenuje „Ikite itai to nagaretsuita kono machi de“ (česky přibližně „V tomto městě, kam mě zanesla touha žít“). Úvodní instrumentální skladba má prázdný název „「」“, zatímco poslední se jmenuje „Shinon“, tedy „tlukot srdce“. Jak spolu začátek a konec alba souvisejí?
Azavana: Chtěli jsme, aby úvod alba působil jako začátek příběhu. V první skladbě postupně vstupují jednotlivé nástroje: bicí, baskytara, kytary a další. Představují členy, kteří se jeden po druhém přidávají, až se nakonec spojí v Azavanu.
Přesný význam propojení se závěrečnou skladbou „Shinon“ nechceme vysvětlit úplně doslova; přejeme si, aby ho posluchači objevili sami. Když si poslechnete celé album a potom se vrátíte k první skladbě, najednou v ní uslyšíte všechny informace a emoce, které jste během poslechu získali. Album tak nemá jednoznačný konec a může vás přivést zpět na začátek.
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https://www.youtube.com/watch?v=3wJR8yHEkUQ
Jaké jsou vaše první dojmy z Francie a z atmosféry festivalu?
Azavana: Včera jsme navštívili několik památek a byly opravdu krásné a působivé. Také na festivalu panuje velmi příjemná atmosféra. Je tu mnoho kapel podobného věku jako my, ale i mladších, a všichni jsou přátelští. Nepůsobí to odtažitě a připadáme si trochu jako na školním výletě s přáteli. Jak by měli lidé, kteří Azavanu zatím neznají, nejlépe vstoupit do vašeho světa?
Azavana: Nejlepší je přijít na náš koncert. Právě do živého vystoupení vkládáme nejvíce energie a síly. Naživo mohou lidé cítit naše emoce a nejlépe pochopit, kým Azavana je. Od vzniku kapely jste vydávali novou hudbu, koncertovali, pracovali na albu a nyní jste přijeli do Evropy. Kdy vůbec odpočíváte?
Azavana: Volného času máme opravdu málo. Pro visual kei kapely je ale střídání turné, další práce a nové tvorby s minimem odpočinku poměrně běžné. Na takový pracovní rytmus jsme si už zvykli a dnes ho vnímáme jako přirozenou součást toho, co děláme. Foto: Manon Violence | Se svolením Envol Prod. Foto: Manon Violence | Se svolením Envol Prod. Foto: Manon Violence | Se svolením Envol Prod. Jak u vás vznikají skladby a texty? Odkud obvykle přichází první inspirace?
Azavana: Základní téma, prvotní nápad a většinu výchozího materiálu obvykle přináší zpěvák Ryo. Ostatní členové potom přidávají své nápady a inspiraci. Společně také diskutujeme o tom, jak skladby dál upravit a v jakém pořadí je použít na albu nebo při koncertě. První směr tedy většinou přichází od zpěváka, ale konečná podoba vzniká společnou prací celé kapely. Která z vašich skladeb podle vás nejlépe vystihuje zvuk Azavany?
Azavana: „Haiiro no Umi wo Oyogu Hotaru“ (přibližně „Světluška plovoucí v šedém moři“). Byl to náš první singl a všichni cítíme, že právě tato skladba nejlépe vystihuje zvuk a emoce Azavany. Cítíte větší odpovědnost tradici visual kei zachovávat, nebo ji naopak měnit a posouvat?
Azavana: V poslední době přemýšlíme především o tom, jak dělat věci, které jiné kapely nedělají. Nejde nám ani tak o abstraktní rozhodnutí, zda tradici chránit, nebo se proti ní vymezovat. Chceme vytvořit něco odlišného, co bude nezaměnitelně naše, a jít vlastní cestou.
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https://www.youtube.com/watch?v=p_Cd-LdHpDM
Co očekáváte od svého prvního koncertu před francouzským publikem?
Azavana: Nemáme předem danou představu o tom, jak by měla reakce vypadat. Chceme na vlastní oči vidět a přímo na pódiu cítit, jak francouzské publikum naši hudbu přijme. Máte na závěr nějaký vzkaz pro francouzské a evropské fanoušky?
Azavana: Jsme ve Francii poprvé a chceme do koncertu vložit veškerou energii, aby si ho všichni užili. Už po dvou dnech se nám tu moc líbí a rádi bychom se vrátili. Příště ale možná v chladnějším období, protože je tu opravdu horko.
Doufáme, že evropské publikum přijme naše písně a pochopí, co chceme hudbou vyjádřit. Víme, že na nás zdejší fanoušci čekali, a jsme šťastní, že jsme konečně mohli přijet. Přáli bychom si, aby naše komunita dál rostla a my se mohli vracet častěji. Naživo jsme ještě energičtější, než možná působíme na fotografiích, takže se těšte na koncert.
Zdroje: Autorský text, rozhovor s kapelou Azavana, B7KLAN