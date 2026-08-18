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Žádný spánek, neustálý dril a kostýmy na míru. Japonská kapela Azavana otevřeně o životě bez odpočinku

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Japonská visual kei kapela Azavana zavítala v rámci pařížského B7KLAN J-Rock Festu poprvé do Francie. Na tiskové konferenci, které jsme měli možnost se osobně zúčastnit, mluvila o své vizuální identitě, vzniku kapely, prvním řadovém albu i o tom, co chce předat evropskému publiku.
Žádný spánek, neustálý dril a kostýmy na míru. Japonská kapela Azavana otevřeně o životě bez odpočinku

Žádný spánek, neustálý dril a kostýmy na míru. Japonská kapela Azavana otevřeně o životě bez odpočinku

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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