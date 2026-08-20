Žádný pozlacený unikát ani muzejní exponát. Obyčejné autíčko z dob vašeho dětství se prodává i za 100 000 korun

. Je to Matchbox No.30b Magirus-Deutz Crane Truck, sedm centimetrů dlouhý model jeřábu, který továrna Lesney v anglickém Hackney vyráběla od roku 1961. Běžná stříbrná verze téhož modelu se dnes prodává za pár stovek korun. Ale existuje jedna varianta, s karoserií v neobvyklém světle hnědém odstínu, takzvaném tan provedení, která cenově vystřelila do úplně jiné ligy. Rozdíl mezi „starým angličákem za pár korun“ a „malým jměním v šuplíku“ přitom nepozná nikdo, kdo neví, kam se dívat.
Proč zrovna tenhle jeřáb
Matchbox No.30b existuje v několika výrobních variantách.
Specializované katalogy evidují u tohoto modelu minimálně sedm kombinací barvy karoserie, odstínu výložníku, typu kol a materiálu háku. Stříbrná karoserie s oranžovým ramenem a kovovými koly, to je standardní produkce, kterou Lesney chrlil v tisících kusech. Na eBay ji dnes koupíte za 17 až 23 dolarů bez krabičky, s originálním boxem kolem 62 dolarů.
Tan varianta je něco jiného. Podle dostupných informací jde o předprodukční nebo velmi raný výrobní běh, který se do masové distribuce nedostal. Právě proto přežilo tak málo kusů. A právě proto jeden z nich dnes visí na eBay s cenovkou 5 850 USD; při kurzu ČNB z 1. července 2026 to vychází na přibližně 124 600 Kč. Částka malého ojetého auta za hračku, která se vejde do dlaně.
Co dělá z hračky raritu
Sběratelský trh kovových autíček funguje jinak, než by laik čekal. Stáří samo o sobě cenu netáhne. Rozhoduje přesná kombinace několika parametrů:
Barva karoserie – u No.30b je klíčový rozdíl mezi běžnou stříbrnou a vzácnou tan/light-brown variantou. Typ kol – kovová, šedá plastová, černá plastová. Každá kombinace odpovídá jinému výrobnímu období. Materiál drobných dílů – háček jeřábu může být kovový nebo plastový, a i to mění zařazení. Originální krabička a její typ – u běžnějších modelů dokáže box zdvojnásobit cenu. U No.30b s C-type boxem se v květnu 2024 prodal kus za 280 dolarů; pěkná suma, ale stále daleko od šesticiferné rarity. Stav laku a hran – každý škrábanec snižuje hodnotu, ale u předprodukční varianty je samotná existence důležitější než kosmetika.
Podobný princip funguje i u jiných modelů. Matchbox 75b Ferrari Berlinetta v běžné zelené barvě stojí na trhu 85 až 175 dolarů s krabičkou. Přechodová červená varianta téhož modelu, vizuálně téměř totéž auto, jen jiný odstín, se v roce 2021 prodala za 671 dolarů bez krabičky a v roce 2022 za 756 dolarů s ní. Násobek ceny za detail, který nesběratel považuje za nepodstatnou odchylku.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Tuzexová exkluzivita a její konec
V Československu měly Matchboxy zvláštní status. Nebyly to jen hračky, byly to trofeje. Hlavní cestou, jak se k nim dostat, byl Tuzex, síť prodejen, kde se platilo výhradně valutami nebo takzvanými bony. Sběratel Pavel Sobol v rozhovoru pro
ČT24 vzpomíná, že první modely stály 1,5 bonu. Bony se získávaly výměnou za západní měny, z darů od příbuzných v emigraci, z dědictví, z kontaktů se zahraničím. Kdo neměl přístup k valutám, na angličáka nedosáhl.
Po listopadu 1989 se situace obrátila. Tuzex zanikl, hranice se otevřely, obchody zaplavilo západní zboží. Staré, často ohrané kusy bez krabiček ztratily svou auru vzácného dovozu. Mnozí je brali jako obyčejné staré hračky a podle toho s nimi naložili. Tvrdá data o tom, kolik domácností cenné Matchboxy vyhodilo, neexistují. Ale logika je prostá: co přestalo být nedostupné, přestalo být cenné. Aspoň na dvacet třicet let, než se z toho stal sběratelský segment s globálním publikem.
Jak zjistit, jestli máte doma poklad
Pokud vám v krabici na půdě leží kovová autíčka s nápisem Lesney a Made in England na podvozku, stojí za to se podívat blíž. Šesticiferná cena je výjimka, ne pravidlo, ale i běžnější kusy v dobrém stavu s originální krabičkou mají svou hodnotu.
Praktický postup pro orientaci:
Najděte číslo modelu na spodní straně podvozku a ověřte nápis Lesney/Made in England. Vyfotografujte barvu karoserie, kola a drobné díly – přesný odstín je důležitější než celkový dojem. Porovnejte s prodanými kusy v archivu CollectionHero nebo v dokončených aukcích na eBay (filtr „Sold items“). Zkontrolujte český trh – na Aukru funguje kategorie starožitných hraček, kde se Matchboxy pravidelně objevují. Lesney Matchbox 57 Land Rover Fire Truck tam v lednu 2026 skončil na 765 Kč; typická česká hladina pro běžnější kus bez krabičky.
České ceny se většinou drží níž než mezinárodní trh. Kdo má v ruce skutečnou raritu, udělá lépe, když ji nabídne globálnímu sběratelskému publiku.
Proč ceny rostou a kde je strop
Za dramatickým cenovým rozptylem stojí kombinace tří faktorů: přežilo málo kusů v top stavu, ještě méně s původní krabičkou a internet propojil nálezce v české garáži se sběratelem v Tokiu nebo Chicagu. Růst ale není plošný. Běžné varianty zůstávají levné, desítky dolarů, v Česku stovky korun. Extrémně úzké výrobní varianty vystřelují, protože o ně soutěží specializovaní sběratelé s hlubokými kapsami.
Podle nás je důležité nemít přehnaná očekávání. Většina starých Matchboxů, které se najdou po půdách a sklepech, patří do kategorie „hezká vzpomínka za pár stovek“. Ale právě proto stojí za to podívat se na podvozek, porovnat barvu s katalogem a chvíli hledat. Protože ten jeden kus ze sta, který má správný odstín, správná kola a správný háček, může mít cenu malého ojetého auta. A jeho majitel o tom s největší pravděpodobností nemá tušení.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková