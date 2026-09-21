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Žádný ocet ani drahá chemie. Černá plíseň v gumě pračky zmizí za 20 minut po 1 směsi za pár korun

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Otevřete dvířka pračky, odhrnete gumové těsnění a mezi jeho záhyby narazíte na […]
Žádný ocet ani drahá chemie. Černá plíseň v gumě pračky zmizí za 20 minut po 1 směsi za pár korun

Žádný ocet ani drahá chemie. Černá plíseň v gumě pračky zmizí za 20 minut po 1 směsi za pár korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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