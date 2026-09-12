Žádníková si ve 22 letech udělala tabulku éček a od té doby ji zná nazpaměť. Některé potraviny nekoupila 30 let

Když jí bylo dvaadvacet, začala studovat složení potravin a sestavila si přehled přídatných látek, které nechce v jídle mít. Přesnou podobu tabulky nikdy veřejně nepublikovala, ale to, co z ní vzešlo, je vidět v jejích rozhovorech už dvacet let. V roce 2005 říkala časopisu Krásná paní, že do těla chce dávat „čisté palivo“. V roce 2007 v magazínu Fit pro život mluvila o tom, že zdravá strava jí usnadňuje život. V roce 2025 na Stream.cz popisovala totéž. Žádný posun, žádný obrat. Jen konzistentní odmítání toho, co většina Čechů hází do košíku bez přemýšlení.
Co konkrétně odmítá
Kuřecí z intenzivního chovu nejí vůbec. Vepřové prakticky vyřadila. Salámy a uzeniny nekupuje. Doma se nevaří hranolky ani krokety. Coca-Cola je tabu. Dětem omezuje sušenky, bonbony a čokoládu, ne zákazem, ale tím, že doma prostě nejsou.
Nejde přitom o dietu v běžném slova smyslu. Žádníková opakovaně říká, že jídlo miluje. Občas udělá výjimku. Ale základní pravidla drží tak pevně, že se jí v médiích přilepila nálepka „biožena“, a ona se za ni nestydí.
Proč zrovna éčka, a co za tím stojí
Klíčový motiv leží hlouběji než v etiketách. Po smrti matky, která zemřela na nádorové onemocnění, začala Žádníková přemýšlet, které rizikové faktory může sama ovlivnit. Nekouřit. Hýbat se. A hlavně vybírat si, co jí. Tabulka éček nebyla cíl, ale nástroj. Způsob, jak si vytvořit filtr na průmyslově zpracované potraviny a ten filtr dodržovat automaticky, bez každodenního rozhodování.
Že si ho pamatuje nazpaměť, je spíš vedlejší efekt disciplíny než zázrak paměti. Sama zmiňuje, že díky seriálovým scénářům si vycvičila rychlou krátkodobou paměť. Opakované návyky pak fungují jinak, zautomatizují se.
Co na to říkají instituce
Tady je důležitý odstup. Písmeno „E“ s číslem na etiketě neznamená automaticky škodlivinu. Jak si totiž Redakci VIPŽivot šimla, podle EFSA označuje E-kód přídatnou látku, která prošla bezpečnostním posouzením a je v EU povolená. SZPI vyžaduje, aby na obalu byla uvedena funkční třída (stabilizátor, konzervant, antioxidant) a za ní název látky nebo E-kód.
Oficiální doporučení Ministerstva zdravotnictví proto nemíří proti éčkům jako kategorii. Míří proti vysoce zpracovaným výrobkům: uzeninám, polotovarům, instantním přípravkům, dochucovadlům a slazeným produktům. A právě sem, podle všeho, co je veřejně doložené, míří i systém Žádníkové. Její filtr je ve výsledku přísnější verze toho, co doporučují instituce. Ne katalog zakázaných E-kódů, ale důsledné vyhýbání se celým kategoriím potravin.
Dá se to žít i bez rozpočtu celebrity?
Základní princip ano. Preferovat základní suroviny, omezit polotovary, číst etikety, vařit doma z čerstvých ingrediencí. To zvládne každý. Plná verze (bio příkrmy pro děti, pečlivě selektované suroviny, vyšší cena jako akceptovaná samozřejmost) je snazší pro člověka s časem a penězi. Sama Žádníková v jednom ze starších rozhovorů přiznala, že cenu bio potravin zásadně neřeší.
Praktický filtr je jednodušší, než se zdá:
- Upřednostnit zeleninu, luštěniny, ryby a neslazené mléčné výrobky.
- Omezit uzeniny, smažené přílohy, instantní jídla a slazené nápoje.
- Na etiketě hledat funkční třídy jako „látka zvýrazňující chuť“ nebo „stabilizátor“; čím kratší seznam, tím méně zpracovaný výrobek.
Víc než jídelníček
Dnes Žádníková nestojí primárně na seriálové popularitě. Vede Nadační fond, který dlouhodobě spolupracuje s FN Motol, v létě 2026 moderuje Festival hudby na zámku Dobříš. Stravovací systém je součástí širšího obrazu, ne módní vlna, ale osobní značka budovaná tři dekády.
Její přístup není vědecký manuál a ona sama to tak neprezentuje. Je to osobní filtr, postavený na rodinné zkušenosti a důslednosti, která většině lidí vydrží tak do prvního pátečního večera. Jí vydržela třicet let.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová