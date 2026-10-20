Žádné tuky, antioxidanty a meditace dvakrát denně. Clint Eastwood má na dlouhověkost jasný recept

Když časopis TV Guide otiskl v roce 1959 rady tehdy devětadvacetiletého herce ze seriálu Rawhide, zněly podle názoru redakce VIP život skoro nudně: vyhýbejte se sacharidům, sladkým nápojům a přehnanému pití, jezte ovoce a syrovou zeleninu, choďte spát včas. Žádný revoluční program, žádný guru. Jenže Clint Eastwood se těch pravidel drží dodnes, a právě ta monotónní důslednost je na celém příběhu to nejpozoruhodnější. Ve věku, kdy většina jeho generačních kolegů dávno odešla z plátna i ze života, dokončil ještě v roce 2024 celovečerní film. A na otázku, jestli je to definitivní tečka, zatím sám neodpověděl.
Jídelníček a meditace
Eastwoodova strava se v průběhu dekád mírně proměňovala, ale jádro zůstalo stabilní. Profil z roku 1991, který zpracoval novinář Scott Hays, popisuje nízkotučný, vysokoproteinový režim: ryby jako hlavní zdroj bílkovin, těstoviny, ovoce a zelenina. Červené maso jen výjimečně, mléčné výrobky a vejce vynechané úplně. V rozhovoru pro GQ z roku 2010 Eastwood sám zdůraznil, že si hlídá hlavně nasycené tuky. Syn Scott v roce 2015 pro The Independent vzpomínal, že mu otec odmala „cpal lososa a brokolici“. Eastwoodův lékař v profilu z počátku 90. let uvedl, že je herec bere svědomitě vitamínové doplňky a antioxidanty.
Meditace je v Eastwoodově životě přítomná nejméně půl století. Už v roce 1975 ho časopis Time jmenoval mezi známými praktikujícími transcendentální meditace a ve stejném období se objevil v pořadu Merva Griffina po boku Maharišiho Mahéše Jógího. V rozhovoru pro GQ řekl, že medituje dvakrát denně a že je v tom „nábožensky důsledný“, zvlášť když pracuje. Ráno při natáčení prý vizualizuje celé filmové sekvence ještě před příchodem na plac. V podstatě je to jeho způsob, jak si srovnat myšlenky a dostat se do stavu hlubokého uvolnění. Žádná mystika, spíš pragmatický nástroj sebeřízení.
Pohyb jako konstanta, ne jako výkon
V šedesáti letech Eastwood popisoval každodenní trénink: třicet minut na eliptickém trenažéru, večerní posilování a strečink. Nebyl to nikdy extrémní sport, spíš pravidelnost bez výpadků. K tomu přidával chůzi a běh, vyhýbal se tvrdým drogám a alkohol držel v mezích. Sám přiznal, že v 60. a 70. letech pivo rozhodně neodmítal, ale hranici nepřekročil. Prostě si nastavil pravidla dost brzy na to, aby se z nich staly návyky, a dost rozumně na to, aby je dokázal dodržovat dekády. Národní institut pro stárnutí uvádí jako pilíře zdravého stárnutí přesně tyto okruhy: pravidelný pohyb, vyváženou stravu, dostatek spánku, omezení alkoholu a péči o duševní zdraví. Eastwood je v podstatě žijící ilustrací toho doporučení.
Loni jeho syn Kyle Eastwood v rozhovoru pro francouzskou stanici France 3 řekl: „Teď je otec v důchodu, je mu 95 let.“ Věta obletěla svět jako definitivní tečka za kariérou, která zahrnuje přes čtyřicet režijních filmů a desítky hereckých rolí. Clint sám odchod do důchodu nikdy nepotvrdil, což letos potvrdil jeho druhý syn Scott, který řekl médiím, že od otce nic takového neslyšel. Vanity Fair navíc připomněl, že loni musel Eastwoodův tým stáhnout falešně prezentovaný „nový rozhovor“ pro rakouský deník Kurier, což ukazuje, jak opatrně je třeba zacházet s jakýmikoli citacemi připisovanými šestadevadesátiletému muži, který se na veřejnosti téměř neukazuje. Posledním dokončeným filmem zůstává Porotce č. 2 z roku 2024. Na veřejné akci se prokazatelně objevil naposledy 24. března 2024 v Carmel-by-the-Sea, kde přišel podpořit přednášku Jane Goodallové. V červenci 2024 Eastwood přišel o dlouholetou partnerku Christinu Sanderovou, která zemřela na srdeční příhodu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová