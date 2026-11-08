Žádné pečení, 2 druhy krému a výborná čokoládová poleva – snadný dezert, který se doslova rozplývá na jazyku

Když se ohlásí návštěva nebo dostanete chuť na něco sladkého ke kávě, nemusíte hned vytahovat plech a rozehřívat troubu. Někdy stačí pár obyčejných surovin, které máte běžně doma, a během chvilky máte základ na moučník, na který se bude těšit celá rodina. Tyto nepečené řezy spojují máslové sušenky, vanilkový a čokoládový krém a navrch ještě čokoládovou polevu. Nejlepší na nich je, že si je můžete připravit den předem a druhý den už jen nakrájet a podávat.
Pudink známe většinou jako jednoduchý dezert z dětství, který se jedl ještě vlažný nebo se nechal vychladit v misce. V domácím pečení má ale mnohem širší využití. Naše maminky a babičky ho často používaly jako základ do máslových krémů, protože je dostupný, snadno se připravuje a pomáhá vytvořit náplň, která dobře drží tvar. Když se spojí s máslem, vznikne krém vhodný do dortů, řezů i nejrůznějších nepečených moučníků. Právě díky němu jsou tyto řezy příjemně krémové a přitom se dají dobře krájet.
Vanilková vrstva je jemná a sladká, čokoládová má zase o něco výraznější chuť. Máslové sušenky obě vrstvy propojí a během odpočinku v lednici změknou tak, že celý moučník připomíná klasické vrstvené řezy. Čokoládová poleva na povrchu dodá dezertu příjemnou hořkosladkou tečku. Je to přesně ten druh domácího moučníku, u kterého si člověk rád přidá ještě jeden kousek.
Pokud máte rádi výraznější čokoládovou chuť, sáhněte po kakaových sušenkách nebo přidejte do čokoládového krému trochu kvalitní hořké čokolády. Vanilkovou vrstvu můžete naopak doplnit jemně nastrouhanou citronovou kůrou, která její sladkost příjemně osvěží. Hotové řezy ozdobte čokoládovými hoblinkami, nasekanými ořechy nebo lehkým poprášením kakaa. Podávejte je dobře vychlazené, nakrájené na menší obdélníky, ke kávě, čaji nebo jako sladkou tečku po nedělním obědě.
Nejprve připravte vanilkový pudink. Z celkového množství mléka odeberte přibližně 200 ml a rozmíchejte v něm pudinkový prášek s cukrem. Zbývajících 300 ml mléka přiveďte k varu, přilijte rozmíchanou směs a za stálého míchání vařte, dokud pudink nezhoustne. Poté jeho povrch zakryjte potravinovou fólií a nechte úplně vychladnout.
Stejným způsobem uvařte čokoládový pudink. Ve 200 ml studeného mléka rozmíchejte čokoládový pudinkový prášek, cukr a kakao. Zbývajících 300 ml mléka přiveďte k varu, vmíchejte připravenou směs a za stálého míchání vařte do zhoustnutí. Povrch zakryjte fólií a pudink nechte zcela vychladnout.
Připravte vanilkový krém. Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Po lžících do něj postupně zašlehávejte vychladlý vanilkový pudink, dokud nevznikne hladký krém. Dbejte na to, aby máslo i pudink měly přibližně stejnou teplotu, jinak by se krém mohl srazit.
Na dno formy o rozměrech přibližně 20 × 30 cm vyskládejte první vrstvu máslových sušenek. Rovnoměrně na ně rozetřete vanilkový krém a povrch uhlaďte. Na krém položte další vrstvu sušenek, které vytvoří základ pro čokoládovou náplň.
Vyšlehejte čokoládový krém. Změklé máslo vyšlehejte do pěny a postupně do něj zašlehávejte vychladlý čokoládový pudink. Hotový krém rozetřete na sušenky v rovnoměrné vrstvě. Navrch vyskládejte poslední vrstvu máslových sušenek a lehce ji přitlačte.
Připravte čokoládovou polevu. Smetanu s máslem zahřejte v menším hrnci, ale nenechte ji prudce vařit. Odstavte ji z plotny, přidejte nalámanou hořkou čokoládu a míchejte, dokud se úplně nerozpustí a nevznikne hladká poleva. Nechte ji krátce zchladnout a poté ji rovnoměrně rozetřete na horní vrstvu sušenek.
Hotové řezy uložte do lednice alespoň na 8 hodin, nejlépe přes noc. Sušenky během chlazení změknou a propojí se s oběma krémy, takže se dezert bude lépe krájet. Před podáváním řezy nakrájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě a osušeným.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová