Žádné mobily, buzerace od úsvitu a záhadné zmizení: Na Netflix míří drama z drsné vojenské školy pro mládež

Škola jako z jiného století. Netflix ukáže drsný svět vojenské akademie
Italský seriál Akademie Minerva, který dorazí na Netflixu už 22. září, je dramatem pro mladé, jehož děj se bude odehrávat na vojenské střední škole v Neapoli. Natáčení tohoto kousku dokonce probíhalo v působivých prostorách královského paláce v Portici. Režie se ujal Ivan Silvestrini, který se společně se štábem postaral o to, aby natáčení nebylo pro mladé herecké obsazení žádnou procházkou růžovým sadem. Vzhledem k tomu, že jednotlivé scény teen dramatu budou zachycovat vojenský výcvik a fyzickou přípravu, museli herci absolvovat náročný trénink a pořádně zapracovat na své kondici.
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Samotná vojenská akademie působí jako z jiného světa. Studenti v ní vstávají za úsvitu kvůli vztyčení vlajky, mobilní telefony jsou tady tabu a na civilní oblečení mohou rovnou zapomenout. Místo běžných školních předmětů je čeká vojenská taktika, šerm a pořádná dávka disciplíny. Romantické vztahy jsou navíc zakázané a každá chyba může mít vysokou cenu. Právě střet těchto přísných pravidel s problémy a emocemi dnešních teenagerů má být jedním z hlavních témat seriálu. Zkrátka při sledování tohoto seriálu zřejmě nejednoho rodiče napadne, že pár týdnů v takové akademii by jeho potomkovi vůbec neuškodilo.
Akademie Minerva ukáže, co teenageři opravdu chtějí
V centru seriálu Akademie Minerva stojí trojice mladých lidí, jež do školy, které někteří studenti říkají mučírna nebo polepšovna, přicházejí z úplně jiných důvodů. Salvo (Ciro Minopoli) vyrůstá v dětském domově a do Minervy nastupuje především kvůli pátrání po svém nejlepším kamarádovi, který záhadně zmizel. Brzy ale zjistí, že za jeho zmizením se možná skrývá víc, než se na první pohled zdá. Jeho pátrání tak postupně odhaluje tajemství, která by někteří lidé nejraději nechali navždy pohřbená.
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Vincenzo (Biagio Venditti) má naopak jasno v tom, kam chce jeho život směřovat. Touží pokračovat v rodinné tradici a stát se vojákem stejně jako jeho otec. Camilla (Margherita Buoncristiani) je na tom úplně jinak. Rozmazlenou dívku z Milána pošle otec do vojenské školy v naději, že ji přísný režim konečně trochu srovná. Zatímco se trojice snaží přežít tvrdou disciplínu, rivalitu i vlastní emoce, postupně zjišťuje, že Minerva možná není místem, které je změní podle představ jejich rodičů. Místo toho jim ukáže, jestli jsou jejich sny skutečně jejich vlastní.
Foto: Netflix Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Foto: Eduardo Castaldo/Netflix © 2026 Zdroje: About.Netflix, What’s on Netflix