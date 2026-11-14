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Žádné hnětení ani kynutí. Na tvarohový koláč stačí 3 pláty z obchodu a 45 minut v troubě

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Tvarohový koláč si mnozí pamatují z dětství. Babička postavila na kamna mísu s těstem přikrytou utěrkou, pak válela a všichni čekali, až těsto vyběhne. Kdo dnes nemá volné celé sobotní dopoledne, často se do pečení ani nepustí. Existuje ale těsto, které se v troubě zvedne samo a koupíte ho hotové. Kynutí za vás obstará pára […]
Žádné hnětení ani kynutí. Na tvarohový koláč stačí 3 pláty z obchodu a 45 minut v troubě

Žádné hnětení ani kynutí. Na tvarohový koláč stačí 3 pláty z obchodu a 45 minut v troubě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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