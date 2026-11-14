Žádné hnětení ani kynutí. Na tvarohový koláč stačí 3 pláty z obchodu a 45 minut v troubě

Tvarohový koláč si mnozí pamatují z dětství. Babička postavila na kamna mísu s těstem přikrytou utěrkou, pak válela a všichni čekali, až těsto vyběhne. Kdo dnes nemá volné celé sobotní dopoledne, často se do pečení ani nepustí. Existuje ale těsto, které se v troubě zvedne samo a koupíte ho hotové.
Kynutí za vás obstará pára
Kromě plátů těsta samozřejmě potřebujete tvaroh, pár dalších surovin na náplň a několik minut na její vyšlehání. Hnětení a čekání u mísy ale odpadají úplně.
Listové těsto se zvedá jinak než kynuté. Tvoří ho spousta tenkých vrstev oddělených tukem. Křehké lístky, které se po upečení odlupují, nadzvedla vodní pára. Vzniká z vlhkosti v těstě, jakmile ho zasáhne horko trouby, a tuk mezi vrstvami brání tomu, aby se slepily dohromady. Proto se listové těsto nehněte a nenechává se kynout.
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Vyrobit ho doma je ovšem zdlouhavé. Těsto se opakovaně vyvaluje, skládá a mezi jednotlivými kroky chladí, takže příprava zabere skoro celé odpoledne. S hotovými pláty z obchodu tahle práce odpadá: rozložíte je, naplníte a pečete.
Jaké těsto koupit a proč ho držet v chladu
V mrazicích boxech najdete listové těsto i jako tři oddělené plátky v jednom sáčku. Doma je od sebe oddělte, nechte povolit a rozválejte. Kupovaná těsta bývají z rostlinného tuku, často palmového. Máslové verze mají výraznější chuť a ke sladkému pečivu se dobře hodí.
S těstem pracujte, dokud je vychlazené. Když leží příliš dlouho na teplé lince, začne se lepit na prsty. To je znamení, že tuk mezi vrstvami povolil a lístky se v troubě nezvednou. Místo nadýchaných listů vytáhnete hutnou placku. Pokud vás při válení něco zdrží, uložte pláty na chvíli zpátky do lednice.
Přečtěte si také: Mění se limit pro platby v hotovosti. Od nového roku ho nesmíte překročit Čtyři vaničky tvarohu a trocha škrobu
Na plech o rozměru 30 × 40 cm připravte:
4 vaničky tvarohu, 1 zakysanou smetanu, 3 žloutky a 1 celé vejce, 3 lžíce škrobové moučky, sníh ze 3 bílků, cukr, vanilkový cukr a citronovou kůru podle chuti.
Všechno kromě bílků vyšlehejte dohladka. Bílkový sníh přijde na řadu jako poslední. Stěrkou ho do tvarohu vmíchejte jen několika lehkými tahy, vzduch, který v něm zůstane, udělá náplň nadýchanou.
Tvaroh, žloutky a cukr se nejdřív vyšlehají dohladka, bílkový sníh se do nich vmíchá až nakonec. Ilustrační foto. Zdroj: Teodor Buhl / Pexels.
Na hustotě náplně se podepíše i tvaroh: ten v kostce je hustší a dá pevnější náplň. Vaničkový je řidší, proto ho můžete nechat okapat přes plátno nebo čistou utěrku. Tři lžíce škrobu jsou pojistka proti kaluži na talíři, protože náplň v teple zahustí. Další lžíce navíc by z ní ale udělaly tuhou hmotu s moučnou pachutí.
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Na dno plechu rozložte jeden a půl plátu tak, aby okraje byly mírně zvednuté. Těsto propíchejte vidličkou, aby se pod náplní netvořily velké vzduchové kapsy. Pak na něj rovnoměrně rozetřete tvarohovou směs až ke krajům.
Zbylý jeden a půl plátu propíchejte ještě na lince, dokud leží na pevné podložce. Teprve potom ho přeneste na tvaroh jako víko. Povrch potřete vejcem rozmíchaným s kapkou mléka, aby pěkně zezlátl.
Troubu nastavte na 170 °C a koláč v ní nechte zhruba 45 minut. Pro samotné těsto bez náplně uvádí jeden z výrobců 220 až 240 °C, jiní výrobci uvádějí nižší teploty. Hotovo je, když má koláč zlatavý povrch a náplň je ztuhlá. Každá trouba peče trochu jinak, proto ke konci pečení raději nahlédněte dovnitř.
Přečtěte si také: Malé nebankovní půjčky bez papírování: kdy a pro koho dávají smysl S krájením počkejte, ovoce přidejte klidně
Když se během pečení podíváte okénkem trouby, uvidíte náplň mírně vyklenutou. Po vytažení zase klesne, a tak to má být. Nejtěžší je nechat koláč úplně vychladnout. Teplý se pod nožem rozjede a lístky těsta kloužou po měkkém tvarohu. Až náplň ztuhne, nakrájíte z něj úhledné čtverce jako z cukrárny.
Pokud chcete koláč obměnit, přimíchejte do náplně před rozetřením drobné ovoce podle sezony, v létě třeba borůvky nebo rybíz, na podzim kousky švestek. Hodí se i rozinky. Koláč ovšem obstojí i čistě tvarohový.
Zdroje: https://primainspirace.cz/2023/11/18/jednoduchy-tvarohovy-kolac-s-listovym-testem/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/recept-tvarohovy-kolac-listove-testo/, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-zahusteni-tipy.html, https://sita.sk/byvaniehrou/sladky-recept-jedno-cesto-na-zaklad-aj-posypku-upecte-si-dokonaly-tvarohovy-kolac/, https://www.vareni.cz/recepty/tvarohovy-kolac-z-listoveho-testa/, https://www.rohlik.cz/tema/co-upecete-z-listoveho-testa-recepty, https://www.rohlik.cz/1312551-nowaco-od-babicky-klary-listove-testo-3-platky, https://forbes.cz/pro-poctivce-a-odpurce-palmoveho-tuku-domaci-listove-testo/, https://www.americastestkitchen.com/lessons/articles/2285-the-science-of-how-steam-leavens-the-dough?classId=1586, https://primainspirace.cz/category/recepty/tvarohovy-kolac-z-listoveho-testa-2/