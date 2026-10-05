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Žádná kráska v nesnázích. Marion z Indiana Jonese slaví 75 a upřednostnila nezvyklou živnost

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Je to trochu klišé, ale Hollywood počátkem 80. let skutečně ležel u nohou dnes pětasedmdesátileté oslavenkyni Karen Allen. Představitelka nebojácné Marion z Dobyvatelů ztracené archy, kteří světu představili postavu Indiana Jonese, ale upřednostnila menší produkce a především divadelní prkna, na nichž herecky pomyslně vyrostla. Následně si vyčlenila čas pro rodinu a také pro vlastní živnost – skoro čtvrtstoletí tká oblečení a žije mimo filmový kolos, z něhož ale divadelní veteránce čas od času zavolají.
Žádná kráska v nesnázích. Marion z Indiana Jonese slaví 75 a upřednostnila nezvyklou živnost

Žádná kráska v nesnázích. Marion z Indiana Jonese slaví 75 a upřednostnila nezvyklou živnost

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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