Záda po létě bolí z kancelářské židle? Lázně Bohdaneč na ně nasadí tři zábaly ze zahřáté slatiny za pět nocí

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Záda po létě bolí z kancelářské židle? Lázně Bohdaneč na ně nasadí tři zábaly ze zahřáté slatiny za pět nocíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Přechod od letního pohybu k celodennímu sezení záda poznají rychle. Lázně u Pardubic na to mají surovinu, která se v zemi tvořila celá staletí, a na podzim u nich bývá víc volných termínů.
Záda po létě bolí z kancelářské židle? Lázně Bohdaneč na ně nasadí tři zábaly ze zahřáté slatiny za pět nocíZdroj: Foto: Cqui (talk) - licence Public domain
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 19.10.2026 18:52
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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