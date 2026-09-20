Začínala v 17 letech s píšťalkou, dnes ji internet označuje za nejkrásnější rozhodčí. Kolumbijka ale chce víc než komplimenty

26. srpna 2026 vešla Mariana Quintero Serna na trávník stadionu v Palmíře, aby jako hlavní rozhodčí řídila duel Orsomarso proti América de Cali ve čtvrtfinálové skupině kolumbijské ženské ligy. Žádné kamery ji tam neposlaly kvůli instagramovým fotkám. Poslala ji tam Kolumbijská fotbalová federace, protože patří mezi nejspolehlivější rozhodčí v zemi. A přesně tady začíná rozpor, který dělá její příběh zajímavějším než jakákoli anketa o vzhledu.
Z amatérského fotbalu ke třem finálům
Quintero začala s píšťalkou v sedmnácti. Ještě chodila na střední školu v Antioquii, když ji učitel po školních zápasech nasměroval do místní rozhodcovské organizace CASDA. Místo aby hrála, rozhodla se, že bude řídit hru. Od té chvíle uběhlo téměř deset let a kariérní křivka mluví jasně: podle deníku El Colombiano odřídila poslední tři finále kolumbijské ženské ligy. To není náhoda ani protekce; finále dostává rozhodčí, kterou komise vyhodnotí jako nejlepší v celé sezoně.
O finále ligy 2025 sama řekla, že bylo „emocionálnější“ než všechna předchozí, s větším tlakem i větší euforií. Nepopisovala to jako zátěž, ale jako potvrzení, že ženský profesionální fotbal v Kolumbii roste, a s ním i nároky na ty, kdo ho řídí.
Nálepka ze sítí versus kariérní realita
Začátkem roku 2026 se po sociálních sítích rozšířila virální anketa, která Quintero označila za „nejkrásnější rozhodčí“. Žádné oficiální ocenění, žádná porota, prostě internetový hype živený kombinací zápasových záběrů a civilních fitness fotek. Sama k tomu říká, že pro ni není nejdůležitější být označovaná za „nejhezčí“ a že sociální sítě používá hlavně k motivaci lidí ke sportu a zdravým návykům.
Její skutečný seznam přání vypadá jinak:
- Copa Libertadores – kontinentální pohár, kde rozhodčí vybírá přímo komise CONMEBOL z mezinárodní listiny.
- Copa América – prestižní jihoamerický turnaj reprezentací.
- Olympijské hry a mistrovství světa – absolutní vrchol rozhodcovské kariéry.
Jenže mezi domácí špičkou a těmito turnaji stojí jedna konkrétní bariéra.
Poslední schod, který chybí
Kolumbijská federace každoročně zveřejňuje oficiální seznam rozhodčích s mezinárodním statusem FIFA. Pro rok 2026 na něm jméno Mariana Quintero Serna chybí. A bez tohoto odznaku se žádný rozhodčí nedostane na kontinentální ani světové turnaje; manuál CONMEBOL pro Libertadores 2026 výslovně stanoví, že rozhodčí musí pocházet z mezinárodní listiny FIFA nebo CONMEBOL.
Cesta k odznaku vede přes federální habilitační testy kategorie A/FIFA, které FCF pořádá podle standardů FIFA každý rok v únoru. Teprve po jejich absolvování může federace rozhodčího navrhnout na mezinárodní listinu. Quintero je tedy v pozici, kdy jí domácí fotbal důvěřuje natolik, že jí svěřuje finále, ale formální mezinárodní status ještě nemá.
Jak daleko mají jiné rozhodčí
Pro kontext stojí za to podívat se na dvě jména, která podobnou cestou už prošla. Angličanka Rebecca Welchová se dostala na mezinárodní listinu v roce 2015 a v květnu 2024 řídila finále ženské Ligy mistrů UEFA. Brazilka Edina Alvesová začínala v ještě tvrdších podmínkách (finanční nejistota, logistické problémy) a přesto se propracovala k semifinále mistrovství světa žen 2019 a stala se první ženou po čtrnácti letech, která řídila zápas brazilské mužské nejvyšší soutěže.
Obě ukazují stejný vzorec: roky v domácích soutěžích, zápis na FIFA listinu, průběžný monitoring výkonů a teprve pak velké turnaje. Quintero je na tomto žebříčku o stupeň níž, ale její domácí výsledky naznačují, že materiál na postup má.
Víc než virální moment
Kolumbijská ženská liga mezitím pokročila do semifinále; dvojice byly potvrzeny 12. září 2026. Sezóna se blíží k vyvrcholení a Quintero v ní zůstává aktivní. Vedle rozhodování si drží civilní zaměstnání, protože kolumbijský systém na rozdíl od evropského top-levelu nenabízí rozhodčím plnou institucionální podporu. Urážky z tribun, předsudky vůči ženám ve sportu, ekonomická nejistota, to všechno patří k balíku.
Internet z ní udělal symbol krásy s píšťalkou. Ona z toho chce udělat kariéru s mezinárodním odznakem. Příští únorové testy FCF ukážou, jestli se jí podaří překonat poslední schod, který ji dělí od turnajů, o nichž mluví. Tři finále za sebou jsou docela silný argument.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle