Začínal jako sympaťák, skončil jako psychopat a diváci mu nadávali i na ulici. Jan Mansfeld odešel z Ulice a změnil život

Začínal jako sympaťák, skončil jako psychopat a diváci mu nadávali i na ulici. Jan Mansfeld odešel z Ulice a změnil životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Začínal jako sympaťák, skončil jako psychopat a diváci mu nadávali i na ulici. Jan Mansfeld odešel z Ulice a změnil životZdroj: Se svolením TV Nova
Článek byl publikován 19.10.2026 12:10
Pětašedesátiletá kaskadérka a fitness trenérka žije s nádorem v mozkovém kmeni, který nelze operovat. Na...
Vendula Křížová v říjnu 2026 otevřeně popsala, jak pravidelně dochází za svým bývalým partnerem Oldřichem...
Jediná rekvizita na módním focení přehlušila celou stylizaci a z instagramového postu udělala hodnotový...
TV Nova vyměnila kompletní porotu MasterChefa. Místo Forejta, Kašpárka a Punčocháře usednou k talířům dva...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Český Beckham na módní přehlídce! Tomáš Berdych v dokonale padnoucím obleku jen zářil
- Neměl peníze a neuměl česky. Otík z Vesničky mé střediskové dnes žije u Balatonu, pálí kořalku a schovává se před lidmi
- Veronika Lálová krátce před porodem nezahálí: Stále učí tanec a chystá se na mateřství
- Rebecca Ferguson má 43. Od akční hrdinky míří k rolím, ve kterých může být obyčejně lidská