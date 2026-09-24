Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Záchranu života si ve virtuální realitě vyzkoušejí žáci i veřejnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo váhá, může přijít pozdě. Právě to je důvod, proč iniciativa #MocPomoc Tour míří 29. září do Ústí nad Labem. V Domě kultury na…
600

600

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Falešné bankovky zaplavily Ostravu. Policie obvinila dva muže
Falešné bankovky zaplavily Ostravu. Policie obvinila dva muže
Na dálnici D35 na Pardubicku se převrátil tahač, řidič nepřežil
Na dálnici D35 na Pardubicku se převrátil tahač, řidič nepřežil

Krátce před šestou hodinou ranní sjel tahač s návěsem na 140. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc...

Pelhřimov pojmenoval park po Václavu Havlovi
Pelhřimov pojmenoval park po Václavu Havlovi

Prostranství mezi školami, okresním soudem a knihovnou v Pelhřimově má po více než třiceti letech dostát...

Na silnici u Krhova zemřeli během jediného dne dva lidé při srážkách s kamiony
Na silnici u Krhova zemřeli během jediného dne dva lidé při srážkách s kamiony

Silnice 43 u Krhova na Blanensku se ve středu stala místem dvou smrtelných dopravních nehod. Při každé z...

Hudba jako lék na duši. Pardubický kraj podpořil projekt pro lidi s duševním onemocněním
Hudba jako lék na duši. Pardubický kraj podpořil projekt pro lidi s duševním onemocněním

Lidé s duševním onemocněním z okresu Ústí nad Orlicí budou mít nově místo, kde mohou hrát, poslouchat a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.