Zachránce Bartošové Macura propadl náboženství: Je fanatický, říká Marie Pojkarová

Marie Pojkarová promluvila o svém příteli Zdeňku Macurovi Zdeněk Macura byl ochránce Ivety Bartošové Zpěvačka Marie Pojkarová promluvila o svém kamarádovi Marie Pojkarová ho již ale víc jak dva roky neviděla. Pojkarová se svěřila že po mrtvici již není Zdeněk Macura takový jako dřív Marie Pojkarová s odoperovanou rukou Marie Pojkarová a Richard Sacher - přátelství, které trvá už roky Zdeněk Macura údajně propadl náboženství (2013) Marie Pojkarová vypadá fantasticky Marie Pojkarová také měla zdravotní problémy Marie Pojkarová měla problémy s močovým měchířem. Marie Pojkarová a Bolek Polívka. Marie Pojkarová je na tom již zdravotně lépe. Zdeněk Macura prodělal v roce 2019 mrtvici
Když jí sestra vykládala karty, opakovala jí, že ji jednou bude znát celá republika. Marie Pojkarová (70) věří, že se předpověď naplnila díky hitu Pejskové se koušou. V rozhovoru pro Aplausin.cz na oslavě 20. výročí Věštírny Ivety Vojtové, ale promluvila také o Zdeňku Macurovi (52), jeho vztahu k náboženství i vážných zdravotních komplikacích. Karty jí předpověděly slávu
Karty jí podle jejích slov vykládala sestra, kartářka Helen Silvan. Výklady mívala doma zhruba každý týden a jedna předpověď se vracela znovu a znovu: „Hele, jednou tě bude znát celá republika!“.
Pojkarová věří, že se sestřina slova naplnila díky písničce Pejskové se koušou. Právě tento hit se stal jejím nejznámějším hudebním podpisem a dodnes si ho lidé spojují s jejím jménem. Macura propadl náboženství
Zdeněk Macura se proslavil především v roce 2013, kdy odvezl Ivetu Bartošovou z jejího domu v Uhříněvsi do Rakouska a později s ní odcestoval do Itálie. Sám tvrdil, že jí pomáhá a jedná na její přání, její tehdejší partner Josef Rychtář naopak mluvil o únosu.
Když Macura v únoru 2019 prodělal lehčí mrtvici, Pojkarová ho podle svých slov navštívila ve vinohradské nemocnici. Po propuštění měl potíže s řečí. „Hodně se to na něm podepsalo. Já si myslím, že od té doby už to není takový, jako to bylo,“ řekla pro Aplausin.cz. Sama je věřící, jeho vztah k náboženství však popsala nečekaně ostře: „On je až fanatický.“.Podle ní často myslí na Boha a modlí se. Z nemocnice odešla s vývodem
Pojkarová popsala také vážné komplikace po nemocničním zákroku. Podle jejích slov jí propíchli močový měchýř. Po zašití se problém dotkl močovodu a moč nemohla odtékat do měchýře. „Zkolabovala mi ledvina a museli mi udělat vývod. Takže mně šla moč do pytlíku, to byla hrozný,“ svěřila se pro Aplausin.cz.
Hudby se přesto nevzdává. K písni Rákosí chystá klip, který má být zčásti vytvořený pomocí umělé inteligence. Ve videu se mají objevit opice houpající se na liáně, želva i krokodýl. „Bude to hrozně hezký,“ těší se zpěvačka. Nejbližší program jí vyplní narozeninové oslavy, protože jí bude více než sedmdesát. A její táta měl podle ní jednoduché motto: „Dokud ještě žijem, je všechno okej.“. Zdroj: Aplausin.cz