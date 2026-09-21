Záchranáři z Moravskoslezského kraje byli opět u toho na Dnech NATO v Ostravě

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Záchranáři z Moravskoslezského kraje byli opět u toho na Dnech NATO v OstravěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Letošní Dny NATO v Ostravě, které se uskutečnily 19. a 20. září v areálu letiště Mošnov, se tradičně neobešly bez přítomnosti záchranářů Zdravotnické záchranné…
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