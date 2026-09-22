Záchrana škeblí na Slapech pokračuje, dobrovolníci zachránili přes 30 tisíc kusů

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Záchrana škeblí na Slapech pokračuje, dobrovolníci zachránili přes 30 tisíc kusůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hladina Slapské přehrady stále klesá a s ní roste tlak na záchrannou akci, která nemá v České republice obdoby. Povodí Vltavy upouští nádrž kvůli…
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Záhorovice budou hlasovat o osudu železničních přejezdů. Správa železnic plánuje jeden zrušit
Malá obec Záhorovice s přibližně tisíci obyvateli čelí sporu se Správou železnic o budoucnost přejezdů přes...
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Sedm organizací zaměřených na vzdělávání, včetně EDUin, Učitel naživo nebo Začni učit, se spojilo a...
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Horská osada Rejvíž v Jeseníkách se má do listopadu 2028 proměnit v první specializované středisko pro...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Ústecký kraj rozdělí přes devět milionů mezi 55 začínajících podnikatelů
- Obrovská příležitost, říká o pozici hlavního trenéra České Lípy Petr Mathauser
- Záhorovice budou hlasovat o osudu železničních přejezdů. Správa železnic plánuje jeden zrušit
- School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol
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