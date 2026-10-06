Záchod v kuchyni i parkování na milimetry. Lomničtí hasiči se dočkají nové zbrojnice

Když se v Lomnici nad Lužnicí rozezní siréna, není čas přemýšlet, jestli je kde se pohodlně převléknout. Hasiči prostě vyjíždějí. A protože současná hasičárna neoplývá prostorem, za léta se naučili využít každý její kout. Někdy přitom až překvapivě kreativně.
„Naše hasičárna je zkrátka malá. Převlékárna má své limity a při větším počtu hasičů se z ní poměrně rychle stává hlavolam. Člověk se potřebuje převléknout, někdo už spěchá k autu, další si potřebuje vzít výbavu, a tak si věci vynášíme do sborovny, abychom se v převlékárně nepomlátili,“ popsali dobrovolní hasiči.
Poněkud netradičně je vyřešené také sociální zázemí. Toaleta se sprchou se totiž nachází přímo v kuchyňce.
Samostatnou kapitolou je garáž
Dostat hasičskou techniku do garáže není úplně běžné parkování, jde spíše o přesnou řidičskou disciplínu.
„Zaparkovat hasičské auto dovnitř je někdy skoro jako trefit se nití do jehly. Na centimetry? Ne. Na milimetry! Každý pohyb volantem má svůj význam a při zajíždění techniky není příliš prostoru na chyby,“ popisují hasiči.
Místní řidiči už ale mají tento manévr za léta dokonale nacvičený, takže techniku dokážou dostat na své místo bez poškození. Jenže zatímco dříve šlo nedostatek prostoru zvládat trochou improvizace a nadhledu, potřeby výjezdové jednotky se postupem času změnily. To, co se dalo zvládnout dříve, už dnes není dlouhodobě ideální.
Dočkali se stavby nové hasičárny
Lomničtí hasiči se tak po letech útrap dočkali realizace nové hasičárny. V srpnu minulého roku nabylo právní moci stavební povolení pro novou hasičskou zbrojnici v Nádražní ulici. Město na projekt vypsalo veřejnou zakázku již v říjnu 2025.
„Začali jsme stavět letos na jaře a běží to poměrně hezky. Staví firma PRADAST a musím ji pochválit. Hotovo má být 31. srpna 2027,“ popsal redakci Drbny starosta města Petr Krejník (LKNK).
Nejde přitom o malou investici. V zadávacích podmínkách byla předpokládaná hodnota stavebních prací stanovena na 30 milionů korun, finální částka přesáhne 45 milionů korun s DPH. Na výstavbu získalo město dotaci 6 milionů korun od Ministerstva vnitra a 4 miliony korun od Jihočeského kraje.
„Snažili jsme se stlačit cenu co nejníže. Ale na druhou stranu v momentě, kdy stavíme takhle důležitou infrastukturní stavbu, a to za mě nejenom pro nás, ale pro sever Třeboňska, tak jsme si říkali, že chceme, aby byla vybavena i pro integrovaný záchranný systém,“ doplnil starosta.
Vizualizace nové hasičské zbrojnice.
Místní hasiči se podle svých slov již těší i na trochu toho obyčejného komfortu.
„Moc si vážíme toho, že se podařilo projekt skutečně nastartovat a posunout do fáze, kdy už je možné sledovat, jak nová budova roste před očima,“ uvedli s tím, že na starou zbrojnici ovšem nezapomenou. „Možná si za pár let vzpomeneme i na vynášení osobních věcí z převlékárny nebo na to, že při sezení na wc si můžeme uvařit kávu,“ uzavřeli.