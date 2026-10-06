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Záchod v kuchyni i parkování na milimetry. Lomničtí hasiči se dočkají nové zbrojnice

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Záchod i sprcha v kuchyni, převlékání na etapy a parkování hasičského auta doslova na milimetry. Tak vypadá realita v současné hasičárně v Lomnici nad Lužnicí. Místní hasiči si s nedostatkem prostoru léta dokázali poradit, konečně se ale dočkají výrazně lepšího zázemí.
Záchod v kuchyni i parkování na milimetry. Lomničtí hasiči se dočkají nové zbrojnice

Záchod v kuchyni i parkování na milimetry. Lomničtí hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zdroj: SDH Lomnice nad Lužnicí
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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