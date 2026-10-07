Začátek manželské krize Farné a Chobota: Opustil ji už před lety, v ten moment začaly spekulace

Když Martin Chobot v roce 2021 odešel z kapely Ewy Farne, byla to první opravdu viditelná změna v uspořádání, na které byli oba zvyklí.
Ewa Farna a Martin Chobot patřili mezi páry, u nichž se pracovní a soukromý život míchal nejspíš víc, než bývá i v této branži běžné. Nešlo jen o to, že se spolu objevovali na akcích nebo na fotografiích ze zákulisí. Jejich vztah vyrostl z let, kdy spolu stáli jak kolegové na koncertech, potkávali se ve zkušebnách a trávili dlouhé hodiny na cestách. Chobotův odchod z kapely tak teď zpětně nepůsobí jako drobná personální změna, ale jako krok s větší váhou. Na In-Lifestyle připomínáme, co tehdy o celé situaci říkali.
Nejprve kapela, pak vztah a nakonec rodina
Podle informací na jeho oficiálních stránkách přišel Martin Chobot do doprovodné kapely Ewy Farne v roce 2009. A jak už dávno víme, z pracovního kontaktu se časem stalo přátelství a později i partnerský vztah. Chodit spolu začali v roce 2013, svatba pak přišla o čtyři roky později. Společně vybudovali rodinu, kterou se oba dlouhodobě snažili držet stranou zbytečné pozornosti. Krásné shrnutí jejich cesty ukazuje společná píseň „Ta o nás“, která je plná osobních nahrávek ze života a doplněná textem o jejich poznání.
V září 2021 přišlo oznámení, které řadu fanoušků poměrně zaskočilo. Martin Chobot po dvanácti letech v kapele skončil. Protože tehdy neměl vlastní aktivní sociální sítě, jeho vyjádření se objevilo přes Instagram jeho ženy Ewy Farne. Napsal tehdy, že kapele dal maximum a ona jemu dala to nejdůležitější, a sice rodinu.
Náhlý rozchod Ewy Farné: Zpěvačka popsala těžké období a vyvrátila spekulace fanoušků
Mluvil hlavně o únavě a také o tom, že po cestě ztratil radost z koncertování. Když muzikant odchází z projektu, který je úzce spojený s jeho partnerkou, nemusí to automaticky znamenat krizi doma. Může to ale naznačit potřebu znovu si rozdělit role: manžel, táta, spoluhráč, autor.
Veřejnost tehdy slyšela hlavně uklidnění, že manželství odchod z kapely neohrožuje. Jenže i samotná změna každodenního rytmu byla podstatná. Do té doby fungovali jako sehraná dvojice nejen doma, ale i pracovně. Po roce 2021 se jejich model trochu přeuspořádal. Ewa Farna pokračovala v intenzivním koncertním tempu, Martin Chobot se víc soustředil na vlastní tvorbu a péči o děti. Na společenských akcích se pak objevovali jen výjimečně, což opakovaně vyvolávalo různé debaty.
Eden ukázal, že společná chemie na pódiu nezmizela
O to víc na lidi zapůsobil Chobotův návrat během velkého koncertu v Edenu, kde se Martin znovu objevil po boku Ewy Farne při písni „Ta o nás“. Na pódiu si dali i polibek a mnoho lidí v nich vidělo dokonalý pár. Ovšem našli se i hotoví detektivové, kteří si všimli absence prstenu, mála společných chvil a spekulovali už tehdy o možném konci.
A také se tak stalo. Na konci celé této časové linie přišlo aktuální oznámení, že se po 13 letech rozešli. Ve společném vyjádření na Instagramu uvedli, že se poslední roky snažili najít cestu, jak zařídit, aby jim spolu bylo zase dobře. Současně odmítli, že by za rozhodnutím stál někdo třetí. Rok 2021 tak sice nemusel být nutně počátkem rozpadu jejich vztahu, jde ale o první zřetelný bod (alespoň veřejně známý), kdy si oba začali nastavovat život jinak.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Začátek manželské krize Farné a Chobota: Opustil ji už před lety, v ten moment začaly spekulace byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.