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Záběry ukázaly německý Gepard na kyjevském mostě. Rusko na mosty posílá reaktivní drony s hlavicí na jejich podpěry

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Kyjev postavil protiletadlový tank rovnou na mostovku přes Dněpr, tedy na místo, kam míří nejnovější ruské útoky. Zbraň, která se na Ukrajině naučila sestřelovat pomalé drony, teď čelí cílům, proti kterým má podstatně horší šance.
Záběry ukázaly německý Gepard na kyjevském mostě. Rusko na mosty posílá reaktivní drony s hlavicí na jejich podpěry

Záběry ukázaly německý Gepard na kyjevském mostě. Rusko na mosty posílá reaktivní drony s hlavicí na jejich podpěry

Zdroj: Foto: Hans-Hermann Bühling - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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