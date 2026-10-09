Záběry ukázaly německý Gepard na kyjevském mostě. Rusko na mosty posílá reaktivní drony s hlavicí na jejich podpěry

Snímky obrněného vozidla s dvojicí kanónů na jednom z kyjevských mostů kolovaly po sociálních sítích několik hodin. Pak se k nim 5. října v telemaratonu vyjádřil Jurij Ihnat z ukrajinských Vzdušných sil. Mimochodem poznamenal, že lidé viděli Gepard na jednom z mostů ve městě, a hned je požádal, aby podobné záběry nezveřejňovali. Flakpanzer Gepard je německý samohybný protiletadlový systém se dvěma kanóny ráže 35 mm a s vlastním radarem pro vyhledávání i sledování cílů. Bojový dosah do pěti kilometrů ho předurčuje k obraně jediného objektu, nikoli celého města.
Přes tisíc ran za minutu stačí na dron, který letí 180 km/h
Konstruktéři Gepard navrhli jako pohyblivou protiletadlovou ochranu pozemních jednotek. Na Ukrajině se ale proslavil v jiné roli, jako lovec pomalých vrtulových dronů Šáhid. Oba kanóny dohromady vypálí přes tisíc střel za minutu a v okruhu několika kilometrů vytvoří hustou palebnou clonu. Na cíl, který se blíží nízko a rychlostí kolem 180 km/h, je to účinná zbraň.
Umístění přímo na mostě odpovídá logice bodové obrany. Gepard nepotřebuje složité zázemí, dá se nasadit okamžitě a hlídá posledních pár kilometrů, ve kterých dron klesá ke svému cíli.
Podle oficiálního seznamu německé spolkové vlády dostala Ukrajina nejméně 60 těchto systémů a 330 tisíc kusů munice. Na jeden Gepard tak z dodávky připadá v průměru nejvýš 5 500 nábojů. Při uvedené kadenci to vystačí na necelých šest minut nepřetržité palby. Kolik systémů je dnes schopných boje, veřejné zdroje neuvádějí.
Rozvědka GUR popsala dron s hlavicí určenou přímo na mosty
Na kyjevské mosty teď létají i drony s reaktivním pohonem. Ve stejný den, kdy Ihnat mluvil o Gepardu, zveřejnila ukrajinská vojenská rozvědka GUR rozbor nové modifikace dronu Geraň-4. Ta je rychlejší a naviguje se sama pomocí optického porovnávání terénu. Hlavní novinkou je bojová hlavice s označením KRSN, kterou konstruktéři navrhli k poškozování mostních podpěr, pylonů a nosných prvků.
Viktor Kevljuk z Centre for Defence Strategies v analýze pro server LB.ua popsal, jak několik reaktivních dronů Geraň-4 postupně naruší vybranou část mostní podpěry. Cílem jsou opakované přesné zásahy do téhož místa, po kterých most postupně přestane sloužit dopravě.
Reaktivní dron letí výrazně rychleji než starší Šáhid, takže obrana má na reakci mnohem méně času. Agentura AP upozorňuje, že nové ruské drony často předbíhají současnou ukrajinskou protivzdušnou obranu. Gepard dokáže pomalejší cíl sestřelit v posledních sekundách letu, proti reaktivnímu dronu s přesnou navigací je jeho šance na zásah podstatně nižší. Při taktice opakovaných úderů navíc nestačí zachytit většinu útočníků, protože každý dron, který proletí, přidá poškození na stejném místě.
Jeden zásah Severního mostu a rajon na levém břehu bez teplé vody
Útoky na kyjevské mosty mají systém. Začátkem října Rusko opakovaně zasáhlo Jižní i Severní most a tři mosty musely být dočasně uzavřeny. Moskva útoky otevřeně obhajuje: ruské ministerstvo obrany tvrdí, že mosty slouží k přesunům vojsk a vojenského nákladu.
Viditelné dopady nesou hlavně obyvatelé. Už částečné uzavírky způsobily v Kyjevě rozsáhlé dopravní zácpy, omezení linek městské dopravy, výpadky proudu v tramvajové trakční síti a zastavení lanovky. Po zásahu Severního mostu 4. října museli opraváři kromě vozovky spravit i poškozenou tepelnou magistrálu. Desňanský rajon na levém břehu Dněpru proto dočasně zůstal bez teplé vody.
Obrnit samotné mosty nejde. Mostní inženýr Andrij Koreckyj z Národní dopravní univerzity pro DW vysvětlil, že ochranné prvky by konstrukci přitížily a zkomplikovaly provoz. Město proto počítá i s krizovou variantou: ministr Kalyšnyk zmínil stavbu pontonových přejezdů přes Dněpr. Kapacitu velkých městských mostů v metropoli s miliony obyvatel ale pontony nahradit nedokážou.
Rychlé interceptory přijdou za měsíce, možná až za roky
Ukrajinský prezident otevřeně přiznal, že země potřebuje rychlé drony stíhače a levné rakety proti reaktivním dronům. Prezidentská kancelář slibuje zrychlení výroby. Výrobci však mají omezené kapacity a dodávky se počítají v měsících až letech.
Do té doby drží mosty v provozu opravy. Severní most po zásahu ze 4. října znovu otevřeli o dva dny později. Každá oprava ale spotřebuje čas, peníze i materiál a každý další zásah konstrukci oslabí víc než ten předchozí. Gepard na mostovce v tomto období zvyšuje šanci, že konkrétní objekt přežije. Pokud Rusko udrží tempo útoků a Ukrajina nestihne nasadit účinnější obranu, mohou se z dočasných uzavírek stát dlouhodobé výpadky.
Válka o protivzdušnou obranu čerpá i evropské zásoby munice a protiletadlových střel a nutí státy zrychlovat výrobu. Česko přispívá muniční iniciativou a dodávkami dronů. Gepardy, které dnes hájí kyjevské mosty, jsou pásová vozidla z osmdesátých let a chrání dopravní spojení třímilionového města.