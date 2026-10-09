Za zdí Tutanchamonovy hrobky se možná táhnou chodby až 30 metrů daleko. Část vědců v nich hledá ztracený hrob Nefertiti

Tým egyptologa Mamdúha el-Damátího a britského badatele Nicholase Rivse nasadil do Tutanchamonovy hrobky georadar, mikrogravimetrii a elektrické sondy. Tyto přístroje čtou skálu, aniž by do ní kdokoli zasáhl. Data pocházejí ze dvou sezón terénních prací v zimě 2023/24 a technický report, který je shrnuje, vyšel v září 2026. Více než sto let po objevu Howarda Cartera z roku 1922 se tak o hrobce KV62 znovu vedou spory, které mohou změnit dějiny egyptologie.
Pod úrovní Tutanchamonova pohřbu možná leží další místnost
Na západní stěně hrobky našli měřiči znaky, které odpovídají zazděnému vchodu. Za severní stěnou se hornina chová jinak než stejnorodý vápenec a připomíná staré zdivo nebo úmyslný zásyp. Nejvíc toho ukázala mikrogravimetrie, která zachycuje jemné rozdíly v hustotě skály. Severně od hrobky odhalila řadu pravoúhlých útvarů s nižší hustotou.
Autoři reportu tyto útvary vykládají jako možné zasypané chodby široké zhruba 1,5 až 2,5 metru. U anomálie označené S3 připouštějí komoru vysokou přibližně 3,5 až 4 metry. Ležela by asi tři metry pod úrovní pohřební komory, ve které Carter našel Tutanchamona.
Údaj, kterým se nález nejčastěji prezentuje, pochází z mediálních shrnutí. Podle nich celý systém sahá 25 až 30 metrů severně od známé části hrobky. Toto číslo je ze všech nejméně pevné, protože vzniklo výkladem geofyzikálního modelu. Do stěny zatím nikdo nevrtal a žádnou chodbu nikdo fyzicky neviděl.
Proč sken z roku 2018 nemusel skryté prostory vůbec zachytit
Za stěny KV62 se vědci bez kladiva pokoušejí nahlédnout už od roku 2015. Předchozích průzkumů bylo nejméně šest: termální snímkování, tři skeny georadarem, odporová tomografie turínského týmu a britský georadar nasazený shora. Jejich výsledky si navzájem odporovaly. Třetí sken georadarem z roku 2018 dospěl k závěru, že hned vedle stěn žádné skryté komory nejsou.
Výsledek z roku 2018 nový report nevyvrací, protože se týká prázdných dutin bezprostředně za zdí, zatímco el-Damátí a Rivs hledali chodby zasypané sutí od podlahy až ke stropu. Takový zásyp byl ve starověkém Egyptě běžnou ochranou proti vykradačům hrobů. V datech z georadaru se takové struktury čtou mnohem hůř než otevřená dutina.
Samotná geofyzika přitom neumí rozhodnout, zda naměřené anomálie odpovídají architektuře, zásypu, nebo jen přirozené geologii.
Zamalovaná ženská postava rozdělila egyptology na dva tábory
Rivs spojuje hrobku KV62 s Nefertiti od roku 2015. Tehdy detailní 3D dokumentace Factum Foundation odkryla na severní stěně stopy starší malby s ženskou postavou, kterou při pozdější úpravě hrobky někdo přemaloval. Rivs své tvrzení opírá o tři argumenty. Uspořádání hrobky podle něj odpovídá hrobce královny, na stěnách jsou stopy dvojích zazděných dveří a viditelnou část mohl někdo dodatečně upravit pro Tutanchamona, který zemřel nečekaně mladý a vlastní dokončenou hrobku neměl.
Pokud by se potvrdilo, že za severní stěnou pokračuje starší pohřební komplex, mohla by být jeho původní majitelkou Nefertiti, možná jako panovnice známá pod jménem Neferneferuaten nebo Smenchkare. Jde o výklad jedné školy a vědecký konsenzus za ním nestojí. Časopis Nature ve zpravodajském textu ze 17. září 2026 označil výsledky za „lákavé“ a definitivní závěry za předčasné.
Nejostřeji se proti Rivsově hypotéze staví Zahí Hawass, bývalý šéf egyptských starožitností. Na konci září 2026 napsal pro Al-Ahram Weekly, že KV62 byla původně malá hrobka pro Aje. Upozorňuje na stavební úpravy, při kterých stavitelé snížili podlahu pohřební komory o 60 až 75 centimetrů, aby se do ní vešly velké schrány se svatyněmi. Dodává, že Carter v hrobce pracoval kolem deseti let a skryté prostory by pravděpodobně prověřil. Tento argument stojí na odhadu, co by archeolog asi udělal, a žádné měření ho nepodpírá. Hawass považuje současná data za nedostatečná pro jakýkoli zásah do hrobky.
Úzký vrt s kamerou by spor rozsoudil, povolení zatím chybí
Report připouští celou škálu možností, od prázdných zasypaných průchodů přes skladovací místnost až po skutečnou pohřební komoru. U anomálie S7 autoři uvádějí, že symetrický gravitační signál uprostřed struktury by mohl odpovídat hustšímu materiálu, tedy i pohřební výbavě. Stejně otevřeně ale připouštějí, že signál může mít čistě geologickou příčinu.
Kdyby se za zdí našla královská hrobka se zachovaným vybavením a majitelkou, kterou lze určit, vědecky by se nález vyrovnal Carterovu objevu z roku 1922. Mohl by ukázat, kdo vládl mezi Achnatonem a Tutanchamonem, jaký vztah měla Nefertiti k panovnickým jménům Neferneferuaten a Smenchkare a zda některé Tutanchamonovy pohřební předměty nepocházejí ze starší královské výbavy. Carterova hrobka s prakticky neporušeným vybavením přitom dodnes platí za nejbohatší nález svého druhu v dějinách archeologie.
Tým žádá Nejvyšší radu pro starožitnosti o povolení minimálně invazivního ověření, tedy o úzký vrt, kterým by do podezřelých struktur spustil kameru. Zásah je citlivý. KV62 patří k nejnavštěvovanějším místům v Údolí králů a Getty Conservation Institute dlouhodobě řeší její ochranu i limity návštěvnosti. Pevný harmonogram oficiální dokumenty neuvádějí a k říjnu 2026 nebylo k dohledání žádné zveřejněné usnesení rady.